Sahte içkiden 7 kişinin öldüğü kentte gözaltılar

11 Ekim 2020 Pazar, 12:16

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı ihbarı üzerine kentteki 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yeri sahipleri M.E. ve A.İ.E gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 5 litrelik etil alkol, 2 bidon anason aroması, 1 litre alkollü içki, 2 kilo 900 gram anason bitkisi ve 59 adet tabanca mermisi ile tarihi eser olarak değerlendirilen 9 adet sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 yurttaştan 7'si hayatını kaybetmişti.





