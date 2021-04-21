‘Sahte maske cezası’ mesajıyla binlerce lira dolandırdılar

21 Nisan 2021 Çarşamba, 12:37

Dolandırıcılar bu sefer İçişleri Bakanlığı tarafından yakın zaman önce açıklanan “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” genelgesini hedef aldı. Kısmi kapanma sürecinde ülke genelinde sıkı tedbir ve cezaların uygulanacağının açıklanmasının hemen ardından yüz binlerce kişinin telefonuna sahte ‘maske cezası’ mesajları gönderildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan gönderilmiş gibi hazırlanan ve “Sayın Vatandaşımız Hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. İlgili kayıtlar ve detaylı bilgi için tıklayın” ifadelerinin yer aldığı mesaja tıklayan birçok yurttaşın ise casus yazılımlarla telefonu hacklendi. Telefona yüklenen yazılımla tüm bilgilerine ulaşılan yurttaşların 300 bin lira dolandırıldıkları öğrenildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına karşı yurttaşları uyararak, bu tür mesajlara itibar edilmemesini istedi.

MESAJA KARŞILIK PARA YATIRDIKLAR

Bu tür mesajlara inanılmaması gerektiğini söyleyen Kemal Turşucu adlı yurttaş, “Bu tür mesajlar inanılacak şeyler değil. Bana şimdiye kadar öyle bir mesaj gelmedi ama gelen arkadaşlarımız var. Telefonuna mesaj gelen arkadaşlarımız tutup para vermişler. 2-3 kişi para yatırmış, bu arkadaşlara hesap numarası verilmiş, o hesap numarasına para yatırdıklarını söylediler. Sorduğumuzda ceza geldi diyorlar. Valilikten mesajın geldiğini söylüyorlar. Ama ben bu mesajlara inanmıyorum, maskemi de düzenli bir şekilde takıyorum” dedi.