Saint-Etienne Trabzonsporlu Ekuban'a kancayı taktı
Fransız basınında çıkan haberlere göre Saint-Etienne, Trabzonspor'un Ganalı forveti Ekuban'a talip oldu.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla attığı gollerle dikkat çeken Ekuban'ın talipleri artıyor.
Le10Sport sitesinde yer alan habere göre; Fransız ekibi AS Saint-Etienne, Ganalı yıldız Ekuban için girişimlerini sürdürüyor.
Haberde, bordo-mavili ekibin 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Avro olarak belirlediği, ancak Fransız takımının bu ücreti ödemesinin zor olduğu belirtildi.
Trabzonspor formasıyla 103 maça çıkan Ganalı forvet bu maçlarda 29 gol atıp 18 asist üretti.
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