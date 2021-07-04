Saint-Etienne Trabzonsporlu Ekuban'a kancayı taktı

Fransız basınında çıkan haberlere göre Saint-Etienne, Trabzonspor'un Ganalı forveti Ekuban'a talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 23:19
Saint-Etienne Trabzonsporlu Ekuban'a kancayı taktı
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Bu sezon Trabzonspor formasıyla attığı gollerle dikkat çeken Ekuban'ın talipleri artıyor.

Le10Sport sitesinde yer alan habere göre; Fransız ekibi AS Saint-Etienne, Ganalı yıldız Ekuban için girişimlerini sürdürüyor.

Haberde, bordo-mavili ekibin 27 yaşındaki oyuncunun bonservis bedelini 6 milyon Avro olarak belirlediği, ancak Fransız takımının bu ücreti ödemesinin zor olduğu belirtildi.

Trabzonspor formasıyla 103 maça çıkan Ganalı forvet bu maçlarda 29 gol atıp 18 asist üretti. 



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