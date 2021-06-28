‘Şair Ceketli Çocuk’ Yenimahalle’de anıldı

Kazım Koyuncu, ölümünün 16’ncı yılında Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenen Selçuk Balcı konseri ile anıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00
‘Şair Ceketli Çocuk’ Yenimahalle’de anıldı
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Karadeniz müziğinin unutulmaz sanatçısı “Şair Ceketli Çocuk” Kazım Koyuncu, ölümünün 16’ncı yılında Ragıp Tüzün Parkı’nda düzenlenen Selçuk Balcı konseri ile anıldı. Konsere, yüzlerce vatandaş katıldı. Sanatçılar Selçuk Balcı, Tanju Topal ve Yusuf Aydın, Koyuncu’nun eserlerini seslendirdi. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, Koyuncu’yu şarkılarıyla andı. 


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