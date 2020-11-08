Sait Faik Hikâyeleri çevrimiçi ve ücretsiz dinlenebilecek: 'Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar'

08 Kasım 2020 Pazar, 09:26

Soldan: Metin Belgin, Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Vehbi Arslan

İş Sanat’ın hazırladığı şiir ve hikâye dinletileri 21. sezonda çevrimiçi devam ediyor.

Sait Faik Abasıyanık’ın “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı hikâye dinletisi 9 Kasım Pazartesi 20.30’da, İş Sanat sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden izleyicilerle buluşacak.

Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor.

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek’in hikâyeleri seslendireceği dinleti sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever ile devam edecek.

Soldan: Bülent Emin Yarar, Tilbe Saran, Hakan Gerçek

KASIMDA BAŞKA NELER VAR?

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri de dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel” ile “Alaaddin” 15, 22 ve 29 Kasım’da, piyanist Barış Büyükyıldırım eşliğinde çellist Poyraz Baltacıgil’in resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.