Sakarya Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor
Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuklarına uğurlanıyor.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuklarına uğurlanıyor.
Tepeçınar ve Çelik’in cenazeleri Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazeleri, Merkez Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Hayatını kaybeden işçilerden Havva Çelik'in cenaze aracından indirilen tabutuna sarılan kardeşi Turan Topal, gözyaşlarına boğuldu.
OĞLU PATLAMAYI ASKERDE ÖĞRENDİ
Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik yapan oğlu Ogün Çelik, patlama haberini yemekhanede yemek yerken öğrendi. ailesi ile görüşmeye çalışan Çelik, annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenip yola çıktı, yolda bulunduğu sırada ise, haber sitelerinden annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
Asker oğul Ogün Çelik, “Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim” dedi.
Havva Çelik’in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan ise, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik’in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi.
Video Haberler
- Avukatlara biber gazlı müdahale!
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı