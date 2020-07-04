Sakarya Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:19

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuklarına uğurlanıyor.

Tepeçınar ve Çelik’in cenazeleri Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Tepeçınar ve Çelik'in cenazeleri, Merkez Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Hayatını kaybeden işçilerden Havva Çelik'in cenaze aracından indirilen tabutuna sarılan kardeşi Turan Topal, gözyaşlarına boğuldu.

OĞLU PATLAMAYI ASKERDE ÖĞRENDİ

Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik yapan oğlu Ogün Çelik, patlama haberini yemekhanede yemek yerken öğrendi. ailesi ile görüşmeye çalışan Çelik, annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenip yola çıktı, yolda bulunduğu sırada ise, haber sitelerinden annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Asker oğul Ogün Çelik, “Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim” dedi.



Havva Çelik’in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan ise, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik’in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi.