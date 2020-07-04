Sakarya Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:19

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda dün meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişiden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik, Akyazı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatlarını kaybeden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik için Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AKP Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namazın ardından Sebahattin Tepeçınar, Süt Fabrikası Mezarlığı'nda, Havva Çelik ise Yağcılar aile mezarlığında toprağa verildi.

Hayatını kaybeden işçilerden Havva Çelik'in cenaze aracından indirilen tabutuna sarılan kardeşi Turan Topal, gözyaşlarına boğuldu.

OĞLU PATLAMAYI ASKERDE ÖĞRENDİ

Havai Fişek fabrikasında hayatını kaybeden Havva Çelik’in, Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan Deniz Er Eğitim alayında askerlik yapan oğlu Ogün Çelik, patlama haberini yemekhanede yemek yerken öğrendi. ailesi ile görüşmeye çalışan Çelik, annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenip yola çıktı, yolda bulunduğu sırada ise, haber sitelerinden annesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Asker oğul Ogün Çelik, “Bana zaten süreç boyunca bir şey denilmedi. Hastanede denildi yani belli etmemeye çalıştılar. İnternette gezinirken duydum zaten haberleri, oradan öğrendim ve direk çıktım geldim. Yemekhanede yemek yerken patlamanın olduğunu öğrendim saat 11.30 gibi falan, komutanımla konuştum o da iznimi ayarladı ve direk geldim buraya. Göremedim, yakalayamadım, yetişemedim. Askere ben 4 ay önce gitmiştim” dedi.

Havva Çelik’in akrabası ve daha önce fabrikada 2 buçuk yıl çalışan Sultan Doğan ise, fabrikada 2 kez yangına denk geldiğini o zamanlarda insanların yaralandığını Havva Çelik’in göz göre göre hayatını kaybettiğini söyledi.