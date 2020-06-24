Sakarya’da deprem
Sakarya’da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’den alınan bilgilere göre, saat 19.52’de merkez üssü Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğantepe Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Deprem yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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