Sakarya’da gerçek sorumlular yargılansın

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Sakarya İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi Girişimi, Sakarya’da Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında 3 Temmuz’da 7 işçinin yaşamını yitirdiği 100’ü aşkın işçinin yaralandığı, kalan patlayıcıları taşırken meydana gelen patlamada da 3 askerin şehit olduğu soruşturmada gerçek sorumluların ortaya çıkarılarak yargılanmasını talep etti.

ŞEFFAFLIKLA YÜRÜTÜLMELİ

Sakarya’da AKM önünde toplanan İSİG Meclisi Girişimi üyeleri adına açıklama yapan MMO Sakarya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Salim Aydın, patlamadan sonra hükümet yetkililerinin “İhmal varsa gereği yapılacaktır” şeklinde açıklama yaptığını anımsattı. “İhmal yoksa yıllardır bu patlamalar ve bu ölümler neden oluyor” diye soran Aydın, her yıl yüzlerce insanın iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini, meslek hastalıklarından yaşamını yitirenlerin sayısının ise bilinmediğini anlattı.

Aydın, “Meclisimizin verilerine göre iş cinayetlerinin yüzde 98’i sendikasız işyerlerinde meydana gelmektedir. Bu işyerinde durum benzerdir. Yine düşük ücret, kötü çalışma şartları ve bu şartların sonucu olan meslek hastalıkları emekçilerin kaderi olmamalıdır. Bu kara tabloyu kader ve fıtrat ile açıklamak, her iş cinayetinden sonra suçun iş güvenliği uzmanı, ustabaşı ve mühendislere yüklenmesi ise gerçek sorumluların korunması içindir. Kanunlar işyerinde her türlü önlemi alma, gerektiğinde üretimin durdurulması gibi sorumlulukları işverene vermiştir. Soruşturmalar gizlilikle değil, şeffaflıkla yürütülmeli, sorumlular kamuoyunun gözünden kaçırılmamalıdır” dedi.