Sakarya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaylada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

AA
17 Ocak 2021 Pazar, 14:53
Sakarya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
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 Sakarya'nın Pamukova ilçesinde Çilekli Mahallesi'ne bağlı Karacasu Yaylası'nda yoğun kar yağışının ardından vinde mahsur kalan Ajnan Cambaz, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Pamukova Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bu arada yaylada yaşayan ve yolun kapanması nedeniyle yürüyerek Çilekli Mahallesi'ne inmek isteyen 4 kişinin de yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldığı ihbarı geldi.

Yayladaki 5 kişiye ulaşmak için iş makineleriyle küreme yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yolda çalışmalarını güçlükle yürütüyor.


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