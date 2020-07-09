Sakarya’da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

09 Temmuz 2020 Perşembe, 15:34

Sakarya’da havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması amacıyla taşındığı kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana geldi. Patlamada Astsubay Kıdemli Başçavus Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar (32) ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga şehit oldu.

MANİSA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit olan 32 yaşındaki Jandarma Astsubay Mesut Yazar’ın acı haberi memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesine ulaştı.

Acı haber aileye, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Eğitim ve Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış tarafından verildi. İlçeye bağlı Uluderbent Mahallesi’nde yaşayan anne Fatma Yazar ve baba Mesut Yazar haberle yıkıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Astsubay Mesut Yazar’ın kardeşi Cihan Yazar’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.



ACI HABER AFYON'A ULAŞTI

Şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga’nın Afyonkarahisar’daki ailesine acı haber ulaştı. Şehit ailesine acı haber Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince verildi.

TEKİRDAĞ'I ÜZEN HABER

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere Adapazarı'ndaki taş ocağına getirilen patlayıcılar kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) Tekirdağ'daki evine ateş düştü.

Şehitlerden patlayıcı imha timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün acı haberi, memleketi Tekirdağ'da yaşayan ailesine verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi Ebru Sokak'ta oturan Fatma ve Basri Akgöz çifti, büyük üzüntü yaşadı. Acı haber, aileye Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç tarafından verildi.

Şehit ailesine komşuları ve yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu belirtildi.