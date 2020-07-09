Sakarya'da ikinci havai fişek faciası: 3 şehit, 11 yaralı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 11:57

Sakarya Hendek’te geçen hafta havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlamamış havai fişekler ve diğer patlayıcılar, kamyonla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi.

Kontrollü patlama için askerler de bölgede bulunurken, bu sırada patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker şehit olurken, 6 kişi yaralandı.

Bölgeye gelen ekipler, yaralanan kişileri Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırdı. Patlamanın olduğu bölgede kamyondan geriye enkaz yığının kaldığı görüldü. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.





"3 ŞEHİT, 6 YARALI"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir. Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır"

SOYLU BÖLGEYE GİTTİ

Sakarya'da yaşanan patlamanın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, patlatmanın başında patlayıcı madde imha timi olduğunu ifade etti. Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Fabrikadakı patlayıcı maddelerin orada durmaması için karar aldık. Taşınabilecek yerler için alternatifler bulundu. Cumartesiden bu yana 15 ton madde taşınmaya başlandı. Buradaki patlayıcılar havai fişek olunca, oranın ormana yakın olması nedeniyle burada patlatmanın çok daha doğru olacağı konusunda arkadaşlarımız karar verdi.

"PATLATMANIN BAŞINDA MADDE İMHA TİMİMİZ VAR"

* Patlatmanın başında da bizim Ankara'dan gönderdiğimiz patlayıcı madde imha timimiz var. Onların sevk ve idaresinde savcıların kontrolünde patlatma işlemi gerçekleştirildi. 15 tondan kalan 1.5 tonluk mühimmat varken bu müessif olay başımıza geldi.

*Patlayıcı maddeler orada da soğutuluyor, burada da. Buna yönelik usulle birlikte bu mühimmatlar imha edilir. Buraya getirilip fitil boşaltma esnasında bir patlama meydana geldi. Patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinde olan birisi de alanın güvenliğini almakla sorumlu olan jandarma personelimiz şehit oldu.

"ARACIN ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI"

*Aracın şoförü şu anda ağır yaralı. Şu anda ameliyatta. Yine Kocaeli'de hastaneye sevk edilen bir jandarmamız var. Ve yine aynı zamanda kaburgasında bir ağrı olan bir jandarma personelimiz var.

* Hastanelerde 11 jandarma personelimiz var. Bir de kamyonun şoförü var. 3 arkadaşımız haricinde hayati tehlikesi olan yok. Hayati tehlikesi olan kamyon şoförü arkadaşımız var.

"İDARİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

*Bu konuyla ilgili adli idari soruşturma devam ediyor. Mülkiye ve emniyet müfettişleri buraya intikal edecekler. Adli ve idari soruşturma sonucunda bir eksiklik varsa bunu takip edip sonuçlandıracağımızı ifade etmek istiyorum.

KOCA: AMELİYATA ALINDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yaralıların tedavisine başlanıldığını belirterek şöyle yazdı:

"Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."

"PATLAYICILARIN 15 GÜN SOĞUTULMASI GEREKİYORDU"

CNN Türk yayınına katılan Afet Uzmanı Dr. Kubilay Kaptan, daha önce patlama alanında yer alan patlayıcıların imha edilmesi için 15 gün boyunca soğutma işleminden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Soğutma işleminin yalnızca su ile de değil köpük benzeri malzemeler kullanılarak yapılması gerektiğini açıklayan Kaptan, burada bu işlemin yapılmadığını söyledi.

TAŞKISIĞI MUHTARI: TAŞ OCAĞINA BÖLGESİNDE PATLAMA YAPILACAKTI

Patlamanın gerçekleştiği yer olan Taşkısığı Mahallesi’nin Muhtarı Muharrem Bektaş, olay öncesinde jandarmanın kontrollü patlama yapılacağını duyurduğunu ve halkı uyardıklarını söyledi. Orman içinde daha önce taş ocağı açılan ancak artık kullanılmayan bölgede kontrollü patlama yapılmak istendiğini, olay yerine gittiklerinde malzemeyi taşıyan aracın parçalandığını ve yaralı asker ve siviller gördüklerini belirten Bektaş, çok sayıda ambulansın olay yerine geldiğini anlattı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.