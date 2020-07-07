Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama

07 Temmuz 2020 Salı, 03:31

Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V., ustabaşı E.Ö., ustabaşı A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.B. hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 kişi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.