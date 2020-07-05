Sakarya’dan acı haber! Ölü sayısı yükseldi

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada iki cansız bedene daha ulaşıldı. Ölü sayısı altı oldu. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 16:20
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Vali Kaldırım, kayıp üç kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.


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