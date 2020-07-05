Sakarya’dan acı haber! Ölü sayısı yükseldi

05 Temmuz 2020 Pazar, 16:20

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Vali Kaldırım, kayıp üç kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı altıya yükseldi.