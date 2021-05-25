Sakaryaspor Kocaelispor finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

TFF, Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak 2. Lig play-off finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 13:34
Sakaryaspor Kocaelispor finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
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Kocaelispor ve Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği TFF 2. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor karşılaşacak.

Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. 

Karşılaşma, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da başlayacak. 


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