Sakaryaspor Kocaelispor finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
TFF, Kocaelispor ile Sakaryaspor arasında oynanacak 2. Lig play-off finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı.
Kocaelispor ve Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği TFF 2. Lig play-off finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Misli.com 2. Lig Play-Off finalinde Hekimoğlu Trabzon'u eleyen Kocaelispor ile Kırşehir Belediyespor'u saf dışı bırakan Sakaryaspor karşılaşacak.
Kocaelispor ile Sakaryaspor'un karşı karşıya geleceği 2. Lig Play-Off Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, 28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.
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