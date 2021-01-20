Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Perotti İstanbul’dan ayrıldı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

F.Bahçe’de Mesut Özil transferinin heyecanı olağanca hızıyla sürerken diğer yanda talihsiz bir veda yaşandı. Sezon başı Roma’dan transfer edilen Perotti, İstanbul’dan ayrıldı.

Ameliyat olacak Arjantinli yıldızın uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Operasyon sonrası oyuncunun kontratı feshedilecek. Sezon başında uzun pazarlıklar sonrasında kadroya katılan Diego Perotti 10. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanmış ve diz bağının kopmak üzere olduğu açıklanmıştı. 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu, bu sezon 4 maçta sahaya çıkarken, toplamda 3 kez fileleri sarsmıştı.

Başkan Ali Koç Perotti hakkında, “Perotti bir riskti. Ne yazık ki talihsiz bir şekilde sakatlığı tekrarladı. Bu sezon artık kendisinden faydalanamayacağız. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.