Sakıp Sabancı Müzesi’nin düzenlediği “Müzede Yoga” etkinliği başlıyor
Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) her yıl Cihangir Yoga işbirliğiyle düzenlediği ve yoga severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen “Müzede Yoga” etkinliği bugün başlıyor.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) geleneksel yaz etkinlikleri arasındaki yerini alan ve düzenlenmeye başladığı günden bu yana 20 bine yakın yoga severi ağırlayan “Müzede Yoga”, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Boğaz manzarasına karşı yapılacak.
Cihangir Yoga eğitmenleri eşliğinde her seviyeden katılımcıya açık ve ücretsiz olacak etkinlik, her çarşamba 07.00 - 08.00 saatleri arasında düzenlenecek. Sosyal mesafe kuralları gereği katılımcı sayısının 50 olarak belirlendiği “Müzede Yoga” derslerine etkinlikten bir gün önce SSM’nin web sitesi üzerinden kayıt olmak gerekecek.
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