Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

07 Kasım 2020 Cumartesi, 14:38

2020 yılının ödül alan isimleri birincilik derecesinden başlayarak Resim Bölümü’nden Nurullah Bengü, Elif Aktaş, Onur Kaymak, Heykel Bölümü’nden Ege Kolcu, Ömer Kasımoğlu, Mete Özyıldırım, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Gülbahar Gümüşten, S. Görkem Çağrı Dizdar, Edanur Öztürk oldu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE DE GENÇ SANATÇILARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Öğrencilere ödüllerini takdim ederken konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne inanıyoruz ve bu doğrultuda kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanat önemli bir yer tutuyor. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Türkiye’de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı.

Sabancı Vakfı bu ödülleri çeyrek asrı aşkın bir süredir vermeye devam ediyor. Bu ödüller bizim için büyük önem taşıyor. Bir yandan okulunu bitirerek hayata atılan gençleri desteklerken, bir yandan da gençlerin sanata yönelmelerini, bu alanda eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Bugüne kadar 250’ye yakın öğrenciyi sanat ödülleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde de genç sanatçıları desteklemeye devam ediyoruz.

Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan gençlerin çalışma azmi ve sanata duyduğu sevgi bizi gelecek adına umutlandırıyor. Toplumsal gelişme için sanat ve sanatçının önemi göz ardı edilemez, toplumumuzun sağduyusuna sizlerin büyük katkı sunacağınıza inanıyorum” dedi.

27 YILDA 250’YE YAKIN GENÇ SANATÇI ÖDÜLLENDİRİLDİ

1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 27 yılda 250’ye yakın genç sanatçı toplam 6.480 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.