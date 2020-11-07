Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı’nın devam ettirdiği “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri”, 27’nci kez sahipleriyle buluştu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk üç derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi tarafından MSGSÜ’de takdim edildi. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet Altını değerinde Türk Lirası ödül verildi.
2020 yılının ödül alan isimleri birincilik derecesinden başlayarak Resim Bölümü’nden Nurullah Bengü, Elif Aktaş, Onur Kaymak, Heykel Bölümü’nden Ege Kolcu, Ömer Kasımoğlu, Mete Özyıldırım, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise Gülbahar Gümüşten, S. Görkem Çağrı Dizdar, Edanur Öztürk oldu.
"PANDEMİ SÜRECİNDE DE GENÇ SANATÇILARI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Öğrencilere ödüllerini takdim ederken konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak sanatın gücüne inanıyoruz ve bu doğrultuda kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğümüz faaliyetlerde kültür sanat önemli bir yer tutuyor. Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri Türkiye’de kariyerlerinin başındaki sanatçıları desteklemek ve gençleri sanata teşvik etmek için rahmetli Sakıp Sabancı tarafından başlatıldı.
Sabancı Vakfı bu ödülleri çeyrek asrı aşkın bir süredir vermeye devam ediyor. Bu ödüller bizim için büyük önem taşıyor. Bir yandan okulunu bitirerek hayata atılan gençleri desteklerken, bir yandan da gençlerin sanata yönelmelerini, bu alanda eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Bugüne kadar 250’ye yakın öğrenciyi sanat ödülleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde de genç sanatçıları desteklemeye devam ediyoruz.
Üniversite hayatını başarıyla tamamlayan gençlerin çalışma azmi ve sanata duyduğu sevgi bizi gelecek adına umutlandırıyor. Toplumsal gelişme için sanat ve sanatçının önemi göz ardı edilemez, toplumumuzun sağduyusuna sizlerin büyük katkı sunacağınıza inanıyorum” dedi.
27 YILDA 250’YE YAKIN GENÇ SANATÇI ÖDÜLLENDİRİLDİ
1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 27 yılda 250’ye yakın genç sanatçı toplam 6.480 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez yaşamını yitirdi
- Erken seçim anketinde dikkat çekici sonuç
- Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı!
- Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
- Dünyaca ünlü ekonomistten 'gerçek enflasyon' öngörüsü
- 'İstanbul'un acil ihtiyacı var...'
- Emine Erdoğan’dan Timur Selçuk paylaşımı
- Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı
- Murat Uysal'ın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki