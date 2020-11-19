Salah yine pozitif

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:28

Daily Star’da yer alan haberde ikinci koronavirüs testi de pozitif çıkan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah’ın, Liverpool’un hafta sonu Anfield’da oynayacağı Leicester maçını, hafta içi Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta maçını ve gelecek hafta sonu oynayacağı Brighton maçını kaçıracağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta abisinin düğününe katılan ve virüsü orada kaptığı ortaya çıkan Salah’ın 7 gün daha ülkesinde kalacağı ifade edildi. Premier Lig’in yeni test protokolüne göre de Salah ülkesinde negatif çıktıktan sonra İngiltere’ye dönüp tekrar teste girecek. Premier Lig’deki test günlerini beklemek zorunda olan Salah’ın 3 maçın haricinden Liverpool’un oynayacağı bir sonraki maçı da kaçırma ihtimali bulunuyor.

