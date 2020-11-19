Salah yine pozitif
Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Mohamed Salah’ın ikinci testinin de pozitif çıkmasının ardından Liverpool’un oynayacağı üç maçı daha kaçıracağı açıklandı.
Daily Star’da yer alan haberde ikinci koronavirüs testi de pozitif çıkan Mısırlı oyuncu Mohamed Salah’ın, Liverpool’un hafta sonu Anfield’da oynayacağı Leicester maçını, hafta içi Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta maçını ve gelecek hafta sonu oynayacağı Brighton maçını kaçıracağı belirtildi. Geçtiğimiz hafta abisinin düğününe katılan ve virüsü orada kaptığı ortaya çıkan Salah’ın 7 gün daha ülkesinde kalacağı ifade edildi. Premier Lig’in yeni test protokolüne göre de Salah ülkesinde negatif çıktıktan sonra İngiltere’ye dönüp tekrar teste girecek. Premier Lig’deki test günlerini beklemek zorunda olan Salah’ın 3 maçın haricinden Liverpool’un oynayacağı bir sonraki maçı da kaçırma ihtimali bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Video Haberler
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı