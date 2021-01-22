Sala'nın ölümündeki sır hala kalkmadı, aile soruşturma istedi
Kazada Sala ile birlikte hayatını kaybeden uçağın pilotu David Ibbotson’un ölümlerine ilişkin tam bir soruşturmanın en erken 2021’in mart ayında yapılabileceği belirtildi.
21 Ocak 2019’da uçak kazasında hayatını kaybeden Arjantinli oyuncu Emiliano Sala’nın ailesi, Sala’nın ölüm yıldönümünde gerçek ölüm nedeninin açıklanması ve soruşturmanın başlatılmasını istedi.
İki yıl önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’dan, o dönem Premier Lig’de yer alan Cardiff City’e transfer olan Emiliano Sala, transferin resmi olarak açıklanmasından sonra Fransa’dan İngiltere’ye giderken bulunduğu uçak Manş Denizi’nde düşmüş ve Arjantinli oyuncu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından arama çalışmaları başlamış ve Sala’nın cesedi 7 Şubat 2019’da bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl mart ayında adli tıptan açıklamada, Sala ile birlikte hayatını kaybeden uçağın pilotu David Ibbotson’un ölümlerine ilişkin tam bir soruşturmanın en erken 2021’in mart ayında yapılabileceği belirtildi. Gecikme sebebi olarak kazaya ilişkin devam eden Sivil Havacılık Otoritesi’nin yürüttüğü soruşturma ve uçağı ayarlayan David Henderson’ın sonuçlanmayan davası gösterilmişti. Emiliano Sala’nın ölüm yıldönümünde Sala’nın ailesi avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada kazanın ardından iki yıl geçmesine rağmen soruşturma tarihinin verilmediğini belirtti. Açıklamada, ‘’ Emiliano'nun ölümünün üzerinden iki yıl geçmesi bir trajedi ve hâlâ tam olarak nasıl ve neden öldüğünü bilmiyoruz. Ölüm nedenini ortaya çıkarmanın tek yolu soruşturma yapmaktır. ‘’ ifadeleri kullanıldı.
PANDEMİ SEBEBİYLE ERTELENDİ
Emiliano Sala’nın ölüm nedeninin araştırılması için tam soruşturma tarihi belirlenmiş ancak pandemi ve Sala’yı İngiltere’ye götüren uçağın ayarlanmasından sorumlu tutulan David Henderson’ın devam eden davasının ertelenmesi sebebiyle tam soruşturma tarihi ertelenmişti. David Henderson’ın davası 18 Ekim 2021’de görülecek.
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