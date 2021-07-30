Salda’da yaklaşık 20 gündür devam eden işin ‘ihalesiz’ olduğuna dikkat çekildi

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Tepkilere karşın millet bahçesi yapılan Salda’da “ihalesiz iş” iddiaları gündeme geldi. Köylerin içme suyu için aktarılan 4 milyon liranın mevzuata aykırı olarak Salda Gölü’nün çevre düzenlemesinde kullanılmak istendiği, yaklaşık 20 gün önce başlayan işin “ihalesiz” devam ettirildiği ileri sürüldü. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Adrese teslim ihale yapmaya daha ne kadar devam edeceksiniz” diye sordu.

CHP Burdur Merkez İl Genel Meclisi üyesi ve Grup Sözcüsü Hakan Açar, Salda’da halen çalışmaları devam eden çevre ve yol düzenleme işinin “ihalesiz” olduğunu söyledi. Açar, Burdur’un Yeşilova ilçesi Salda Gölü çevresindeki köylerin içme suyu sorununu çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Burdur İl Özel İdare Müdürlüğü’ne 4 milyon lira gönderildiğine dikkat çekti. Sonrasında bu 4 milyon lira Meclis kararıyla köylerin yol sorununun çözülmesi için Yol Şube Müdürlüğü’ne aktarıldı. Açar, daha sonra ise bu paranın Salda’nın çevre ve yol düzenlemesinde kullanılmak istendiğine dikkat çekti. Açar, “Bu parayı Salda’da kullanmak istiyorlar. Ancak Yol Şube Müdürlüğü bunun ihalesini yapamıyor. Çünkü ihale olmadan zaten işi başlatmışlar. Yol Şube Müdürlüğü iş ihalesiz başladığı için usulsüz olduğunu görüyor. ‘İş başlamış nasıl ihale yapayım’ diyor. Yazılı talimat istiyor. Yazılı talimat olsa da bu kez memurlar itiraz ettiği için komisyonlar kurulamıyor. Sonrasında il özel idaresinin bütçesinde olan bu para bu kez usulsüz şekilde Burdur Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılıyor” dedi. Salda’da bitmek üzere olan işin ihalesinin birlik tarafından 28 Temmuz saat 11.00’de yapıldığına işaret eden Açar, “İhaleye tek kişi girmiş. Şartlara uyulmadığı için de iptal edilmiş. Şu anda yapılan iş ihalesiz. Biz bu durumu yerinde görmek için gittik. İhalesiz işin çalışmaları devam ediyor. Polisler geldi. ‘Niye geldiğimizi, hangi partiden olduğumuzu’ sordular. İl genel meclisi üyesi olduğumu, kontrol için geldiğimi, inceleme yapacağımı söyledim” diye konuştu. İşin “ihalesiz” devam ettirilmesine karşı çıktıklarını belirten Açar, “Savcıları, vali beyi göreve davet ediyorum” dedi. CHP Yeşilova İl Genel Meclis üyesi Nurettin Korkmaz da “Salda Gölü çevresinde susuz köylerimiz ‘su’ diye haykırırken su için ayrılan paranın adrese teslim usulsüz ihalesini kabul etmiyoruz’’ dedi.

CHP Burdur Milletvekili Göker de bölgeye giderek incelemede bulundu. Göker, şunları söyledi: “Elimizde ihale evrakı var. Bu evrakta ‘Salda Gölü Koruma Projesi Kapsamında Yol ve Çevre Düzenlemesinde Kullanılacak Malzeme Alımı İhalesi’ yazıyor. Oysa yol yapım işleri ve malzemesi alınmış. Sıcağın bağrında işçiler yaklaşık 20 gündür çalışıyor. Çevre Bakanlığı’na soruyoruz: İhalesi tamamlanmamış bir projeyi nasıl ve ne şekide başlattınız? Adrese teslim ihale yapmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Burada Yeşilovamızın köylerinde hâlâ kuyu suyuyla içme suyunu temin etmeye çalışan yaklaşık 15-20 köyümüz var. İçme suyu projesine gönderilen 4 milyon liralık ihale bedelini, bu ihalenin yapımı için kanalize ettiniz mi? İhale kaydırması yaptınız mı? Suyu değil de yolu tercih edenler bu hesabı Yeşilova halkına vermek zorunda. Usulsüz şekilde para Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılıyor. 20 gündür ihaleyi alacak birisi varmış gibi işlem devam ediyor.”

Göker, konuyu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyacaklarını, daha sonra da sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.