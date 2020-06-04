Salda’nın kıyısına şantiye kuruldu

04 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Çam ağaçlarının yer aldığı alanda şantiye binası için 3 konteyner bulunurken önceki gün de duş/tuvalet kabinleri ile bungalov tipi yapıların konulması dikkat çekti. Belediyeye ait Sultan Pınarı işletmesinin de yıkım işi için ihale açıldı.

Projeyi 21 milyon 770 bin lira karşılığı üstlenen Malatyalı firma Güngör Tarım İnşaat şirketi, pandemi sürecinden normal hayata dönüş başlayınca millet bahçesi için çalışmalara da hız verdi. Daha önce 3 konteynır ile şantiye oluşturan şirket, geçen aylarda sahildeki doğal kumlu yapıyı iş makineleriyle halk plajı tarafına yürüyüş yolunda kullanılmak üzere taşıyınca büyük tepki çekmiş ve izinsiz işe başladığı için Burdur Valiliği tarafından cezalandırılmıştı. Önceki gün şantiyede hareket başladığı görüldü.

Seyyar duş/tuvaletler konuldu ve çam ağaçlarının bulunduğu sahildeki alana da bungalov tipi yapılar yerleştirildi. Yeşilova ilçesinin kaymakamı Abdülhamit Karaca, millet bahçesi çalışmalarının başlayıp başlamadığı yönündeki sorumuza “Bilgi veremiyoruz. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı arayabilirsiniz” diyerek yanıt vermedi.

Yeşilova’nın CHP’li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Tepkiler üzerine peyzajda bazı değişiklikler yapılmış. Yeni halini bilmiyoruz. Projenin mimarı Birsen Tanyeli telefonla bilgi verdi sadece. 27 yıl önce diktiğimiz ağaçlar vardı, onları söküp yerine çadır, bungalov vs. gibi bir alan yapacaklarmış. 1952 yılından beri belediyemize ait olan Sultan Pınarı dediğimiz bir tesisimiz var. Millet bahçesi projesiyle de bir alakası yok. Ama valilik çürük raporu var diye yıkım kararı aldı. Önümüzdeki günlerde yıkım için ihalesi yapılacakmış” dedi.