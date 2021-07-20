Saldırganların yeni hedefi engelli tuvaleti oldu

20 Temmuz 2021 Salı, 10:37

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Park'ta vatandaşların kullanımına kazandırılan sosyal tesislerin kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildiği belirtildi.





Tesislerin kullanılamaz hale geldiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bir süre önce halka açık tuvaletleri ve personel odalarını talan eden saldırganların yeni hedefi engelli vatandaşların kullanımı için yapılan tuvaletler oldu. Kültür Park'ta bulunan ve özel gereksinimli bireylerin kullanımı için hizmete açılan tuvaletler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından harabeye çevrildi. Tuvaleti kullanılamaz hale getiren kişiler lavabo, duvar seramikleri ve muslukları parçalarken, malzeme dolabını da çalarak kayıplara karıştı"

Açıklamada, saldırıların vatandaşın hizmet almasını engellediği ve israfa neden olduğu ifade edildi.