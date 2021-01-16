Saldırıya uğrayan Özdağ’dan Semih Yalçın’a yanıt

16 Ocak 2021 Cumartesi, 14:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Selçuk Özdağ dün kimliği belirsiz grup tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özdağ, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli ile eski açıklamalarına dikkat çekti. Özdağ, Bahçeli ile ilgili attığı tweetleri tekrar paylaşarak “Bu tweetlerin bedeli ödenmiştir” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise saldırı hakkında “Bu hareketin delisi çoktur talimat falan dinlemezler... Bakın biz 80 öncesinin içinden geldik. Saldırı, şiddet bunları bizzat yaşamış ve çok acılar çekmiş insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının arkasında olmayı tamamen bu saldırının karşısındayım... Ben çok sert mücadele ederim ama sosyal medya üzerinden mesajlarla ya da gerekiyorsa mahkemede hakkımı ararım ve hesap sorarım. Biz kalemle ve dil ile mücadele ederiz. Şiddetle bizim işimiz olamaz. Ama 6 milyon oy almış bir lidere haksızca saldırana da en ağır sözlerle cevabını veririm” ifadelerini kullandı.

Özdağ, Yalçın’a Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla yanıt verdi:

“Camdan evlerde, sırça köşklerde oturanlar başkasının evine taş atarken “delilerine” çok güvenmesinler. Zira bir akıllı bin delinin hakkından gelir. Siz herkese herşeyi diyecekseniz ama başkaları size hep temenna mı sunacak? Hayırdır sn. devletlular! siz ağa mısınız bey misiniz?”