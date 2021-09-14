Saldırıya uğrayan sanatçı Orhan Aydın: 'Barış Terkoğlu kanlarımı temizledi'
Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, TKP'nin pazar günü gerçekleşen büyük Kartal mitinginin ardından saldırıya uğramıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve "Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar" diyen Aydın'dan yeni bir paylaşım geldi. Sanatçı, saldırısı sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) pazar günü gerçekleşen büyük Kartal mitinginin ardından parti üyesi olan tiyatro sanatçısı Orhan Aydın saldırıya uğradı.
Miting sonrası bir kafede otururken saldırıya uğrayan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TKP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Miting günü Kartal’da üyemiz Orhan Aydın’a bir kafede yapılan kalleşçe saldırının hesabını soracağız. Yoldaşımızın sağlık durumu iyi ve konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı. Gericilere asla boyun eğmeyeceğiz!" ifadeleri kullanılmıştı.
Sanatçı Orhan Aydın da, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yapmıştı.
Aydın, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adaletin olmadığı yerde meydan; çetelere,mafya bozuntularına, eli kanlı faşist katillere kalır. Gazetecilere yapılan saldırılardan sonra dün bana Kartal'da yapılan alçaklık tam da budur. Susup teslim olacağımızı bu zorbalığa boyun eğeceğimizi düşünenler yanılıyorlar."
"BARIŞ TERKOĞLU KANLARIMI TEMİZLEDİ"
Saldırıya uğrayan Orhan Aydın'dan, son olarak yeni bir paylaşım geldi.
Instagram hesabından, saldırı sonrası bir fotoğrafını paylaşan Aydın, kareye şu notu düştü:
"Saldırı sonrası Barış Terkoğlu kanlarımı temizledi,üstümü çıkardım sahneye çıktım Ferhan Şensoy kardeşimi selamladım. Kahrolsun Faşizm."
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