Salgın döneminde çocuklarda zihinsel esnekliğin sağlanmasına katkıda bulunuyor

15 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Bilimkurgu ve fantastik kitapların, gençlerin özellikle de Covid-19 pandemisi sırasında yaşanan gerginlik ve kaygı ile baş edebilmelerine yardımcı olabildiği saptandı. Araştırmalar, tüm kurgusal türlerin gençlerde eleştirel düşünce becerilerinin ve duygusal zekânın gelişmesine olanak tanıdığını ortaya koyuyor.

O zaman, bırakın gençler bilimkurgu türü kitapları okusun. Bilimkurgu türünün içerdiği toplumsal, töresel ve siyasal iletilerle ilgili araştırmalar yapan Clark Üniversitesi profesörlerinden Esther Jones, bu tür kitapların insanlar arasındaki farklılıkların anlaşılmasına katkıda bulunduğunu vurguluyor.

ÇİFT YÖNLÜ BİR EMPATİ

Bilimkurgu tutkunları oldum olası gerçeklikle bağlarını koparmış ama öte yandan zeki ve içe dönük kişiler olarak damgalanmışlardır. Bu algı, özellikle de son 20-30 yılda bilimkurgu türündeki değişikliklerin farkında olmayan bir kesim için günümüzde de geçerliliğini sürdürüyor.

2016’da bilimsel bir dergide yayımlanan bir makalede, “Öykü dünyalarıyla bağlantı kurmak, hem zorlayıcı konuların kişisel işlemden geçirildiği hem de karakterler aracılığıyla duyumsandığı ‘çift yönlü bir empati’ sürecini gerektirir. Bu yüzden önemlidir” tespiti yapılmıştı.

Bilimkurgu ve fantastik türde kitaplar okumak insanların dünyayı anlamlandırmalarına yardımcı olabilir. Bildik kalıpların dışına çıkan bu tür yaratıcı öyküler, okurların gerçeklerle yüzleşme becerilerini kısıtlamak şöyle dursun, onlara çok daha geniş ufuklar açar...