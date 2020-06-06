Salgın döneminde milyoner sayısı 30 bin 470 kişi arttı

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Korona günlerinde dar gelirlinin ayakta kalması daha da zor hale gelirken, milyonerler ise son bir yılda servetlerini 408.6 milyar TL yükselterek 1.7 trilyon liraya çıkardı. Türkiye’de koronavirüs salgınının yaşandığı iki aylık dönemde bile milyoner sayısı zirve yaptı.

Şubat 2020’de hesabında 1 milyon TL ve üzeri para olanların sayısı 236 bin 370 iken koronavirüsle geçen mart ve nisan aylarında 30 bin 470 kişi arttı. İki aylık sürede milyonerler servetlerine 202.5 milyar TL kattı.

Açlık sınırının 2 bin 438 TL, yoksulluk sınırının ise 7 bin 942 TL’ye yükseldiği Türkiye’de yaklaşık 10 milyon çalışan aylık 2 bin 324 TL asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda. Toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor. Buna karşın ülkenin milyoner sayısı da servetleri de hızla artıyor.

YÜZDE 33 ARTIŞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurtiçi ve yurtdışı yerleşik mudi sayısı, 2020 Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 66 bin 733 kişi yani yüzde 33 artışla 266 bin 844 kişiye yükseldi.

Bu milyonerlerin toplam mevduatı da 1 trilyon 659 milyon liraya çıktı. Milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı da 6 milyon 926 bin lira oldu.

MEVDUATIN BÜYÜK KISMI DÖVİZDE

Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 Nisan’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 60 bin 945 kişilik artışla 239 bin 502 kişiye fırladı. Aynı dönemde yurtiçinde yerleşik milyonerlerin toplam mevduatları 1 trilyon 551 milyar liraya çıktı.

Bu dönemde yurtiçinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 693 milyar 892 milyon lirası yerel para cinsi, 826 milyar 934 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 30 milyar 217 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurtdışında yerleşik mudi sayısı 2020 Nisan sonu itibarıyla 27 bin 342’ye yükseldi.