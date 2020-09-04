Salgın döneminde telefon bağımlılığından kurtulmanın 8 yolu

04 Eylül 2020 Cuma, 09:33

Dünyada milyonlarca kişinin hayatını olumsuz etkileyen koronavirüs (Covid-19) küresel salgını ve tecrit kısıtlamaları, insanları toplumsal hayatta sosyal mesafeye zorlarken sanal ortamdaysa elektronik aletlere, özellikle de telefonlara iyice yaklaştırdı.

Öyle ki bu yakınlaşma bağımlılık seviyesine bile ulaştı, telefonlar saatlerce elden düşmez oldu. Siz de telefonunuzdan ayrılamıyor musunuz? İşte Vice sitesinden Rachel Wilkerson Miller'ın bağımlılıktan kurtulmak için sunduğu bazı ipuçları:

1. Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın karşısında bulunma nedenlerinizi bilin

Telefonlarınızın ve özellikle de sosyal medya uygulamalarınızın değerli zamanınızı ve enerjinizi tükettiği su götürmez bir gerçek. Bu yüzden kullanım amaçlarına göre ilerleyerek, telefonunuzun ya da bilgisayarınızın sizi hayattan koparmasına daha az imkan tanımış olursunuz.

2. Hesaplarınızdan daha az paylaşım yapmayı düşünün

Yalnızca ne tükettiğinizi değil aynı zamanda dünyaya ne sunduğunuzu da düşünmeye değer. Hikayeler yayımlamak, tweet atmak ve mesajlaşmak, insanların size yanıt verdiği bir döngüye yol açabilir. Bu nedenle siz yanıt verirsiniz veya yalnızca yanıtlarını okumak için uygulamayı açarsınız ve sonra farkında olmadan tekrar bu döngüye kapılıp gidersiniz.

3. Telefonunuza cep bilgisayarı muamelesi yapmayı bırakıp onu gerçek amacına göre kullanın

İyi bir yazılı sohbet sizi tahmin ettiğinizden daha fazla online ortamda tutar ve arkadaşlarınızla yazışırken çoğu zaman diğer uygulamalara da eliniz kayar. O halde bu sorunu çözmek için iletişim halinde kalmanın denenmiş ve doğrulanmış bir yolu olan mütevazı telefon görüşmelerini geri getirin.

4. Sosyal medyaya bel bağlamayan insanlarla iletişim halinde kalmak için yaratıcı çözümler üretin

En yakınlarınızı ve en sevdiğiniz kişileri son gelişmelerden bireysel olarak haberdar etmek yorucu olabilir. O nedenle haftalık videolu görüşme, bağlantı halinde kalmak için daha iyi bir yol olabilir, ayrıca telefonda kaybedeceğiniz saatler size kalır.

5. Ya bildirimleri kapatın ya da ana ekranınızı bazı uygulamaları gizleyecek şekilde ayarlayın

"Gözden uzak gönülden de uzak" yaklaşımı burada da geçerli. Telefon görüşmelerinin ötesinde herhangi bir bildirime izin vermemeyi bir düşünün. İşle ilgili e-posta bildirimleri almanız gerekiyorsa da kişisel e-postanız için farklı bir posta uygulaması kullanın. Elinizden geldiği kadarıyla tüm uygulamaları susturun ve hayatınıza devam edin.

Kaynak: Independet Türkçe