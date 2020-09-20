Salgın ekibinde yer alan öğretmenlerin ders başı yapması tedirgin ediyor
Yüz yüze eğitim yaklaşık 2 milyon anaokulu ve birinci sınıf öğrencisiyle yarın başlıyor. 21-25 Eylül haftasında bir gün, devamındaki haftalarda 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitim verilecek. Veliler, bu süreçte çocuklarını okula göndermeyebilecek. Filyasyon ekiplerinde öğretmenlerin de bulunması velileri kaygılandırıyor. Eğitimİş, öğretmenlere test yapılmasını istedi. Sendika başkanı Yıldırım, “Test sonucuna kadar ders başı yapılmamalı. En küçük hatada, salgın çığ gibi büyür” dedi.
Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, yarın yaklaşık 2 milyon öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını belirtirken okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri ile okul idarecilerinin filyasyon ekiplerinde görevlendirildiğine dikkat çekti. En ufak bir hatada çığ gibi büyüyebilecek bir vaka dalgası oluşabileceğini, ilk etapta okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerine test yapılması ve testin sonucu gelene kadar yüz yüze eğitimin ertelenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Böyle bir bulaştırma alanı yaratılırsa bunun önüne geçmek mümkün olmaz. Kontrolden çıkmış yeni bir dalgayla karşı karşıya kalırız ve bunun birinci müsebbibi MEB yetkilileri olur” dedi.
SENDİKA KARARI
Yıldırım, gönüllü olmadığında öğretmenlerin resen görevlendirildiğini söylerken bu görevlendirmelerin hem öğretmenleri hem de öğrenci ve velileri riske attığına dikkat çekti.
Sendika üyesi öğretmenlerin filyasyon ekiplerinde görevlendirilmemeleri yönünde karar aldıklarına işaret eden Yıldırım, atanmayan binlerce sağlık görevlisinin filyasyon ekiplerine çağrılabileceğini söyledi.
Yıldırım, “Hükümet, mali sorunlar nedeniyle bu tür bir yola girmiyor, elindeki öğretmenleri kullanmak gibi bir gaflet içerisine düşüyor” diye konuştu.
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