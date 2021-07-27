Salgın gelecek için yatırım yapma alışkanlıklarını olumsuz etkiledi

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Cigna Global’in, Covid-19 salgınında bireylerin değişik konularındaki algılarını ölçmek üzere altıncısını gerçekleştirdiği “360 İyi Yaşam Araştırması”nın güncel sonuçları dikkat çekici veriler ortaya koydu.

Buna göre pandemi döneminde tüm dünyada genel mali durumunun düşüşe geçmesi nedeniyle bireylerin kredi ödemeleri ve çocuk eğitimi gibi uzun vadeli giderleri karşılayabilme konusundaki endişeleri arttı.

‘GÜZEL’ DEĞİL, ‘ŞART’

Global katılımcıların yüzde 28, Türkiye’den katılanların ise yüzde 17’si mevcut hayat standartlarını koruyabileceğini düşünüyor. Bu durum gelecek döneme yönelik yatırım alışkanlığını da etkiliyor. Global katılımcıların yüzde 19, Türkiye’den katılanların ise sadece yüzde 11’i emeklilik dönemleri için yeterince birikim yapabileceğine inanıyor. Uzun dönemli birikim yapmaya en az sıcak bakan yaş grubu ise 18-24 yaş arasındakiler.

Ayrıca araştırmaya göre şirketlerin yeteneklerini elde tutabilmeleri ve yeni yetenekleri şirketlerine çekebilmeleri için sosyal yardım paketlerini çalışan beklentilerine uygun hale getirmeleri, finansal tavsiyeye, sağlık ve iyi yaşam desteğine kadar uzun vadeli çözümler üretmeleri gerekiyor. Çalışanlar sağlık sigortalarını artık “güzel bir şey” olarak değil, “olması gerekli bir şey olarak” görüyor. Bu uygulamanın iş tercihlerinde bile etkili olduğu sonuçlarda göze çarpıyor. Öte yandan yeni normale dönülen bugünlerde Türkiye’deki çalışanların yüzde 28’inin full time ofiste çalışmak istemsi de şirketlerin göz önüne alması gereken bir konu.

ERKEN YAŞLARDA KATILMAK GEREKLİ

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, birçok kişinin herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştıktan sonra sağlık sigortasını aklına getirdiğini ifade ederek bu durumda da hastalığın tedavisinin sigorta kapsamına alınması konusunda geç kalındığına işaret etti. Özel sağlık sigortası sistemine erken yaşta ve sağlıklı iken katılmanın önemine dikkati çeken Erberk, ayrıca şu vurguyu yaptı:

“Ödenen primlerin ücretli çalışanlar için vergi indirimi avantajı sağlıyor olması da bütçe dostu başka bir fırsat sunuyor.”

BES MÜŞTERLERİNE ‘TEKNOLOJİK GETİRİ’ SUNACAK

Anadolu Hayat Emeklilik, teknoloji sektörünü yakından takip etmek isteyen bireysel emeklilik müşterilerine özel “Anadolu Hayat Emeklilik Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu”nu satışa sundu.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, günümüzde dünya ekonomilerinin arkasındaki en büyük itici güç olan teknolojinin, yatırımcılara sunduğu getiri fırsatlarından yararlanmak ve teknoloji sektöründeki fırsat ve yenilikleri birikimlerine yansıtmak isteyenlere yönelik bir fon kurduklarını belirtti.

DOĞRU FON SEÇİMİNE DESTEK OLMAK İSTİYORLAR

Fibaemeklilik’in, BES’lilerin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için “sektörde bir ilk”e imza attığı açıklandı. Buna göre katılımcılar fon dağılım değişikliği haklarını uzman portföy yönetim şirketlerine devredebilecek.

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Katılımcıların yıllık 12 fon dağılım değişikliği hakkının etkin kullanılmasını sağlarken piyasaların değişen koşullarına göre pozisyon alarak getiri avantajlarından en yüksek seviyede yararlanmalarına imkân yaratıyoruz” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ODAĞINI GÜÇLENDİRECEK

AXA’nın, “insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı korumak” olarak tanımladığı marka amacını somutlaştırmak için “AXA İlerleme Endeksi” adını verdiği yeni ölçeği tanıttığı açıklandı.

“Yatırımcı”, “sigortacı” ve “örnek şirket“ olmak üzere üç ana başlık altında yedi temel performans göstergesi tanımlayan bu endeks, grup şirketlerine yerel stratejiler ve eylemlerindeki sürdürülebilir kalkınma odağını güçlendirmeleri için rehberlik edecek. AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Etkileri ve sonuçlarıyla insanlığın ilerlemesi ve gelişimi açısından fark yaratacak her konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğu her şeyden önce kendi iş süreçlerimizi dönüştürerek yerine getiriyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

