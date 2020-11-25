Salgın günlerinde yaşam hakları tehdit altında

25 Kasım 2020 Çarşamba, 06:00

Salgın nedeniyle sağlık sistemlerinin kapasitesi yetersiz kalıyor. Çocukların temel sağlık tedavileri erteleniyor, sağlık hakları ve yaşam hakları tehdit altında bırakılıyor.

Çocuklar daha fazla şiddet, istismar ve sömürüye maruz bırakılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Okulların kapatılmasıyla hareket özgürlükleri daha da kısıtlanan çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşları gibi kendilerini bu risklerden koruyacak destek mekanizmalarından mahrum kalıyor.

Hayata Destek Derneği’nce, çocukların, salgını nasıl yaşadıkları, neye ihtiyaç duyduklarını kendilerinin anlatması amacıyla #ÇocuğaKulakVer video serisi hazırlandı.

DIŞARI ÇIKMADAN DA OYNAMAK İSTERDİM

“Okullar açılsın, ailem rahatlasın ve şu virüs de ortadan kalksın isterim.” (9 yaş, Şanlıurfa)

“Bu hastalığı yok ederdim, ihtiyaçlarımı karşılardım, bize ev yapardım.” (12 yaş, Viranşehir)

“Her şeyin değişmesi gerekiyor zaten hocam. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Her şeyin işte...” (13 yaş, Şanlıurfa)

“Bütün çocukların okumasını, bütün çocuklar eğitimli olsun isterdim.” (10 yaş, ViranşehirŞanlıurfa)

“Elimde sihirli değnek olsa kedi sahiplenmek ve onu beslemek isterdim. Adını da Baki koymak isterdim. Arkadaşımın büyük bir ayıcık oyuncağı var, onun gibi bir oyuncağım olmasını isterdim.” (10 yaş, Adana)

“Her yerin oyun oynamak için uygun olmasını sağlamak isterdim, dışarı hiç çıkmadan bile güzel oyunlar oynayabilmek isterdim.” (10 yaş, Hatay)

“Uçmak isterdim, Urfa’ya havadan bakmak, insanlara, yukarıdan neler yaptıklarına bakmak isterdim. Bisikletim olsun isterdim. Arkadaşlarım benimle oyun oynasın isterdim.” (13 yaş, Şanlıurfa)

“Sokaktaki hayvanların dışarıda aç olmalarını değiştirmek isterdim.” (13 yaş, Viranşehir)

BUNLAR YAPILMALI

- Çocukların seslerini duyalım ve seslerini duyurabilecekleri alanlar yaratalım.

- Kız, oğlan, mülteci, engelli tüm çocukların eşit olarak kaliteli eğitime erişebilmesi için çalışalım.

- Çocukların oyun oynayabilecekleri ve farklı beceriler geliştirebilecekleri oyun, kültür ve spor alanlarını, çocukların da fikirlerini alarak geliştirelim, çoğaltalım.

- Çocukların yaşlarına uygun olmayan, zorunlu eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini engelleyecek şekilde çalıştırılmasına engel olalım.

- Çocuğa yönelik her türlü istismar ve ihmale karşı sesimizi yükseltelim. İstismar ve ihmal durumları ile ilgili herhangi bir şüphe duymamız halinde yetkililere bildirelim.

- Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere karşı çıkalım.

- Bir afet ve krizden sonra “Geçti, bitti artık” demek yerine çocukların duygularını, kaygılarını ve düşüncelerini konuşacakları çocuk dostu alanlar oluşturalım.