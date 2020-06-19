Salgın hafifledi, öpüşme sahneleri geri döndü

19 Haziran 2020 Cuma, 12:52

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da salgının kontrol altına alınmış görünmesiyle birlikte sinema sektörü de yavaş yavaş eski günlerine dönerken, oyunculara ‘öpüşme izni’ de resmen verildi.

Kültür Bakanı Franck Riester, oyuncuların koronavirüs testinden çektiği film setlerinde öpüşme sahnelerinin yeniden çekilmeye başladığını duyurdu. Ancak Bakan, ‘sinema için çok önemli’ diye nitelediği öpüşme sahnesine ilk hangi filmin ya da oyuncuların dahil olduğunu ısrarla açıklamadı.

Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ de vurguladı.

Fransa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir aranın ardından pazartesi günü yeniden açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.