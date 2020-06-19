Salgın hafifledi, öpüşme sahneleri geri döndü
Fransa’da koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen öpüşme sahnesi çekimleri yeniden başladı. Kültür Bakanı Franck Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ vurguladı.
Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan Fransa’da salgının kontrol altına alınmış görünmesiyle birlikte sinema sektörü de yavaş yavaş eski günlerine dönerken, oyunculara ‘öpüşme izni’ de resmen verildi.
Kültür Bakanı Franck Riester, oyuncuların koronavirüs testinden çektiği film setlerinde öpüşme sahnelerinin yeniden çekilmeye başladığını duyurdu. Ancak Bakan, ‘sinema için çok önemli’ diye nitelediği öpüşme sahnesine ilk hangi filmin ya da oyuncuların dahil olduğunu ısrarla açıklamadı.
Riester, salgına rağmen ‘aşkın ölmediğini’ de vurguladı.
Fransa’da sinemalar yaklaşık üç aylık bir aranın ardından pazartesi günü yeniden açıldı. Ancak salonlarda sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.
Video Haberler
- Gökyüzü bir anda karardı! Dev hortum kamerada
- Babacan'dan yıllar sonra gelen itiraf!
- Dondurma koronavirüs bulaştırır mı? İşte yanıtı
- Kangal köpeklerini acımasızca böyle dövüştürdüler
- Mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
- TEM'de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı
- Bir grup erkeğin darp ettiği kadını zor kurtardılar
- Gazeteci Öztürk, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
- Saymaz: Uygun, Aleyna Çakır'ı yastıkla boğmaya çalışmış
- Küçükçekmece'de yollar göle döndü!