Salgın nedeniyle başlayan ‘uzaktan eğitim’e bazı öğrenciler hâlâ erişemiyor
Covid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitime, milyonlarca öğrenci erişemiyor.
Covid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitime, milyonlarca öğrenci erişemiyor. İstanbul Kâğıthane’de görev yapan bir ortaokul öğretmeni, bir öğrencisinin dersler için “İnternet kafeden giriyorum. Saati 4 liradan bağlanıyorum. Param yetmez” dediğini aktarıyor. Sakarya’da görev yapan bir ortaokul öğretmeni de bir öğrencisinin ailesinin, çocuğunu “derslere katılabilmesi için yurda yerleştireceğini” söylediğini belirtti.
Okulların martta Covid-19 salgını nedeniyle kapanmasının ardından başlayan uzaktan eğitim sürecindeki sorunlar devam ediyor. Cumhuriyet’e konuşan ancak adını paylaşmak istemeyen, İstanbul Kâğıthane’de görev yapan bir ortaokul öğretmeni, 18 derslikli okullarında 2 sınıf dışındaki bütün sınıflarda derslere katılımın yüzde 50’nin altında olduğunu belirtiyor. Kendi sınıfında 20 öğrencinin derslere hiç katılamadığını söyleyen öğretmen, “MEB, bu isimlerin neden giremediklerinin bildirilmesini istedi ama okul müdürü ‘Velilere umut vermeyin, öğrencilere tablet ya da internet sağlanacağını düşünmüyoruz. Belki verirler, bilemiyoruz’ dedi. Veliler okula sık sık görüşmeye geliyor” ifadelerini kullandı. Okulda bilişim sınıfı ya da EBA destek noktası olmadığını söyleyen öğretmen, okul idaresi tarafından alınan 2 diz-üstü bilgisayarı ise evinde imkânı olmayan öğretmenlerin kullandığını kaydediyor, yakın zamanda yaşadığı olayları ise şöyle anlatıyor:
“Bir veli geldi. Evinde internet var ama tek telefon var. ‘3 çocuğum var, dersleri çakışıyor. Biri kullanırsa diğeri kullanamıyor’ diyor. 5. sınıfa giden bir öğrencim ‘İnternet kafeden giriyorum, bu haftadan itibaren nasıl olacak dersler? Saati 4 liradan bağlanıyorum. Param yetmez’ dedi. Bir veli ile konuştum, kendimi çaresiz hissettim. ‘3 çocuğum var, ne yapacağım’ diye sordu. ‘EBA destek noktası kurmaya çalışıyoruz’ dedim ama aklıma başka çözüm gelmiyor.”
‘TARİKAT YURDU MU, EMİN DEĞİLİM’
Sakarya’da görev yapan bir ortaokul öğretmeni, okulunda, derslere katılımın yüzde 70 civarı olduğunu söylüyor. “Kendi sınıfımda derse giremeyen 8-9 öğrenci var. 2-3 tanesinde televizyon dahi yok. Bir kısmının anne ya da babasında telefon var ancak onlar da çalışıyor. Öğrenci, onlar evde olursa derse girebiliyor. 2 öğrencim derse hiçbir şekilde katılamıyor. Aile, ‘İmkân oldukça gireceğiz’ diyor ama giremiyorlar. Anladığım kadarıyla evde hiçbir imkân yok” dedi. Öğrencilerin, okul kapalıymış gibi yaşamlarına devam ettiklerine dikkat çeken öğretmen, “Birkaç öğrencinin ailesi, ‘Yurda yerleştireceğim, yurda katıldığında derslere katılacak. Orada imkân sağlanacak’ dedi. Tarikat yurtları mı yoksa Kuran kursları mı, tam emin değilim” ifadelerini kullandı.
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