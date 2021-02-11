Salgın özel okulları vurdu: Öğrencisiyle devren kolej!

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:00

Dayanma gücü kalmayanlar ise kapanıyor. Kira ve personel giderleri gibi masrafları karşılayamayan birçok okul sahibi, çareyi okulu öğrencileriyle birlikte devretmekte buluyor.



Yüz yüze eğitim kısa sürede yapılan düzenlemelerle online eğitime dönüşünce, özel okulların 1 milyon 376 bin 609 olan öğrenci sayısı 1 milyon 71 bin 476’ya geriledi. Oluşan zararın ise 10 milyar lirayı aştığı bildiriliyor.

DOLULUK ORANI İSE YÜZDE 42,66’YA GERİLEDİ



Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu süreçte en büyük kaybı öğrenci sayısı 216 bin 500 olan anaokulları yaşadı.

Yeni dönemde anaokullarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı yüzde 58 azalarak, 90 bin 517’ye düştü. Tüm özel okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzde 49,66 olan doluluk oranı ise yüzde 42,66’ya geriledi.

528 ÖZEL OKUL KAPANDI



Toplam 11 bin 995 özel okuldan 528’i kapanırken, 220 bin 746 olan personel sayısı da 193 bin 474’e düştü. Neredeyse bir yıldır yüz yüze eğitim veremeyen okulların yüksek kira, personel maaşı ve sabit giderleri karşılayamaz hale geldiğini söyleyen Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Zafer Öztürk, "Güçlü sermayeye sahip olanlar bu sıkıntılı döneme dayanabiliyor. Ancak küçüklerin ayakta durması imkansız" dedi.

ÖĞRENCİSİYLE DEVREN KOLEJ

İnternet üzerinden gayrimenkul satışı yapan en büyük portallardan Sahibinden.com’da "öğrencisiyle devren kolej" başlıklarıyla okullar satılıyor.

Bağcılar’da MEB ruhsatlı ortaokul ve bir mesleki teknik lise- den oluşan toplam 350 kontenjanlı kampüs, 3.5 milyon liraya satışta. Kütüphanesi, gösteri ve sinema salonu, laboratuvarları, 18 derslikli okulun halen 150 öğrencisi var. Meslek lisesinin devlet tarafından sağlanan teşvik kapsamında olduğunu söyleyen gayrimenkul danışmanı, "Öğrenci başına yıllık 6 bin 800 lira teşvik ödemesiyle fırsat bir yatırım" diyor.

Portföyünde satılık bir okulun daha olduğunu söyleyen emlak danışmanı, Bahçeşehir’de bulunan eğitim tesisinin mülküyle birlikte satışta olduğunu belirtti. Devredenler arasında en pahalı tabela 12 milyon lira ile yine aynı bölgedeki Arnavutköy’de bir okula ait.

İlanlar sadece İstanbul’la sınırlı değil. İstanbul dışında da devirler göze çarpıyor. Kayseri’de faal durumda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisesiyle tüm kampüs satılıklar listesinde. Merkezi bir konumda olan kampüs öğrencisi ve tüm kademeleriyle 4 milyon TL satış fiyatına sahip.