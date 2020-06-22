Salgın raporunda çarpıcı sonuçlar

22 Haziran 2020 Pazartesi, 08:43

TÜRK Kızılay bünyesinde faaliyetlerine başlayan Kızılay Akademi Başkanlığı, pandeminin tüm boyutlarıyla yaşandığı Mayıs ayında Covid-19’un toplumda nasıl bir etki yarattığına ilişkin online anket uygulaması gerçekleştirdi. 81 ilde 37 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilenve bu yanıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı çalışması olan “Covid-19 Algı ve Tutum Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya katılan kişiler, “Ben biliyor ve önlem alıyorum ama toplumun yüzde 50’ye yakını hastalığı bilmiyor ve önlem almıyor” görüşünde.

37 BİN KİŞİ İLE EN GENİŞ ARAŞTIRMA

Yüzde 31’lik katılım oranı ile İstanbul’un ilk sırayı aldığı anket çalışması, 81 ilin tamamında uygulandı. 37 bin kişinin online ortamda yanıtladığı 10 soruluk anket uygulaması, bugüne kadar en fazla kişinin katıldığı araştırma olmasıyla da dikkat çekiyor. % 99 güven aralığı ve % 0,7 hata payıyla tamamlanan çalışmaya göre vatandaşların yüzde 81’i salgın ile ilgili haberleri televizyon, internet ve sosyal medyadan öğreniyor. Yaş ilerledikçe televizyonun ağırlığı artarken, gençlerin sosyal medya ve internet haber ağlarından daha fazla bilgi aldığı görülüyor.

“ÇEVREMDEKİLER ÖNLEM ALMIYOR” KORKUSU

Katılımcıların yüzde 90’ı koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Buna karşın katılımcıların %48’i çevresindeki kişilerin yeteri kadar önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyor. Gençlerde ve eğitim düzeyi yüksek katılımcılarda koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünenlerin daha yüksek olduğu görülürken, 65 yaş üstü katılımcılar, gençlerin ve eğitimlilerin aksine çevredekilerin de kendileri gibi önlem aldığını düşünüyor.

İNANMASALAR DA TAKIYORLAR

Kızılay Akademi, araştırmaya katılan kişilere salgına karşı nasıl korunduklarını sordu. Çalışmaya katılanların yüzde 97,9’u ellerini sık sık yıkayarak, yüzde 97.6’sı sosyal mesafeye dikkat ederek, yüzde 97’si de yüze, göze, ağıza dokunmayarak kendilerini koruduklarını söylediler. Aynı kişiler maske kullanıma ilişkin ise daha farklı sonuçları ortaya çıkartan cevaplar verdiler. Çalışmaya katılanların yüzde 79’u maskenin koruyucu olduğunu düşünüyor ama yüzde 86’sı yine de maske takıyor. Yani toplumda önemli bir kesim, koruyucu olduğuna inanmasa da maske takmaktan geri durmuyor. Çalışmaya katılanların yüzde 12’si sarımsak tüketimini artırdığını belirtirken yüzde 27’si de vitamin desteği alıyor.

FİLM İZLEMEK VE DUA ETMEK RAHATLATTI

“Evde kaldığınız sürede ne yapmak size iyi geliyor ve sizi rahatlatıyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 12,5’i“Film izlemek” yanıtını verdi. İnternet ve sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı yüzde 11,5: kitap okuyanların oranı yüzde 10,6 şeklinde kaydedildi. Dua edenlerin oranının yüzde 10 olarak sonuçlandığı anket çalışmasında uyuyanların oranı ise yüzde 7,8, ev temizliği ve bakım işlerini yapanların oranı ise 7,6 olarak belirlendi. Çalışmaya katılanların yüzde 12.5’i çevresindeki kişilerle yardımlaşma duygularının geliştiğini belirtirken, yüzde 17.3’ü de ailesiyle daha fazla yakınlaştığını açıkladı.

“6 AY İÇİNDE NORMALLEŞİR”

Anket sonuçlarına göre Türkiye’de günlük hayatın 6 ay içinde normale döneceğine inananların oranı yüzde 69,8 olarak belirlendi. “Salgın süresince kendinizde daha fazla geliştiğini du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨nu¨z yönler neler?” sorusuna katılımcıların yüzde 22’si “Tedbir”, yüzde 19’u “Endişe”, yüzde 14’ü “İrade”, yüzde 12’si “Umut”, yüzde 9’u “Azim”, yüzde 8’i “Merak”, yüzde 5’i “Umutsuzluk”, yüzde 5’i “Öfke”, yüzde 3’ü “Mizah” ve yüzde 2’si de “Tembellik” cevabını verdi.

KIZILAY’DAN BEKLENTİLER

Anket sonuçlarına göre Türk Kızılay’ın salgın döneminde gerçekleştirdiği çalışmalar ise en çok gençler tarafından önemsendi. 15-24 yaş arasındaki kişiler “Toplumu bilgilendirme çalışmaları, gıda malzemesi yardımı, nakdi yardım çalışmaları, immun plazma, sağlık kurumlarına maske ve koruyucu ekipman yardımı, karantina beslenme hizmetleri, vefa sosyal destek grubu, hijyen malzemesi yardımı” gibi çalışmaları yüzde 4,59 oranında, 21-34 yaş arasındaki vatandaşlar yüzde 4,48, 35-44 yaş aralığındaki kişiler de yüzde 4,45 oranında önemsedi.

COVİD-19 HABERLERİ TV’DEN ALINDI

Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan güncel duyurulardan haberdarlık oranı ortalama %91 düzeyinde ve oldukça yüksek olduğu görüldü. Haberdarlık oranı eğitim düzeyi düştükçe %78’lere kadar düştü. Koronavirüs salgını hakkındaki gelişmeler en çok televizyon (%32,5), internet sitesi (%25,6) ve sosyal medya (%22,5) mecralarında takip edildi.