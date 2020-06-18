18 Haziran 2020 Perşembe, 19:03

“21. yüzyıla damga vuracak ‘sakin güç’ bilim olacaktır, dersek, abartma olmaz. Bunu bilim insanları kadar, teknolojiyi mülküne almış olan kapitalizm de görüyor. İyi bilelim.

Türkiye, salgın sürecinde çarpıcı bir şeyi yaşadı. Ülkenin bilim ve sağlık kadroları ve onlara her düzeyde yardımcı olan emekçiler bir bütünlük halinde itfaiyeci gibi çalıştılar. Bu bir siyasal karar mekanizmasının kuru ve maddi teşviklerle çalışan bürokrasisine benziyor mu? Benzemiyor.

Bu, salgında oluşan emek örgütlenmesidir. Bir büyük ‘Sağlık Emekçileri Toplumu’dur.

Hekimlerden laboratuvar uzmanlarına, hemşirelere, hastabakıcılara, tanı ve bakımda çalışanlara, idari personele, taşıyıcı ve temizlikçilere, yemekhane çalışanlarına, şoförlere, güvenlikçilere, defindekilere, kısacası tümüne uzanan, tümünü tek ortak hedefte birleştiren bir topluluk.

Birbirini tamamlayan bir emek zinciriyle oluşan kolektif çabanın insanları.

Bu kolektif çaba neden doğdu? Yoksul Cumhuriyetin henüz 1928’de kurmaya başladığı sağlık anlayışı ve örgütlenmesinin küllerinden!

Sağlığın ‘marka değeri’ ile satılmadığı bir toplum anlayışından. Bilim ile emeğin insan yaşamı, insan varlığının korunması için kendiliğinden bütünleşmesi doğaldır. İlk kez bu kapsamda ortaya çıkıyor ve bunu unutmamalıyız.

Cumhuriyet gazetesi doğru bir zamanlama ile, yaşadığımız günlerin gelecek için başlangıç olacağını vurgulayan diziyi yaptı; diziyi kitaplaştırdı.” Prof. Dr. Bilsay Kuruç Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Salgın Sonrası Yeni Dünya Düzeni / Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Haluk Erdem, Işık Kansu / Cumhuriyet Kitapları / 110 s.