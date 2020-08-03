Salgın zammı yurttaşa yüklendi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Yurtiçi aktarmasız ekonomi sınıfı biletlerde 450 liralık tavan fiyat bu süreçte sessiz sedasız delindi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM’ye 29 Mayıs’ta verdiği önergede, salgın nedeniyle havayolu taşımacılığının ciddi bir var olma savaşının içine girdiğini, ilgili bakanlıkların havacılık sektörü için planlanan bir mali destek programının olup olmadığını sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1 Temmuz’da Yavuzyılmaz’a yanıt verdi.

Yanıtta bilet fiyatlarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Bilet fiyatları serbest piyasa koşulları çerçevesinde uçuş sayısı, uçuş mesafesi, yakıt tüketimi, yolcu talebi vb. faktörlerin birleşimi sonucunda havayolu işletmelerince belirlenmektedir. Halen yurtiçi aktarmasız ekonomi sınıfı biletler için 2019 yılında belirlenmiş olan 450 TL’lik tavan fiyat geçerliliğini korumaktadır” denildi.

Ancak yanıttan yaklaşık 15 gün sonra bilet fiyatlarına bakıldığında aktarmasız uçuşlarda 450 TL’lik tavan sınırının sessiz sedasız delindiği görüldü. Örneğin 14 Temmuz tarihli tek yön Bodrum - Ankara uçuşlarında bilet fiyatlarının 494.99 TL’ye ulaştığı görüldü. 8 - 9 Ağustos tarihli tek yön Ankara - Bodrum, İstanbul - Bodrum uçuşlarında da bilet fiyatları yaklaşık 500 TL’ye kadar çıkıyor.

Yavuzyılmaz, daha önce tavan fiyatlarının “delinip delinmediğini” sorduğunu ancak bakanlığın “tavan fiyatların delinmesinin söz konusu olmadığı” yönünde yanıt aldığını belirtti. Yavuzyılmaz, “Oysa bugün gördüğümüz gibi devletin kendi havayolu şirketleri dahil olmak üzere birçok firma tavan fiyatları delmekte, bakanlık sessiz kalmaktadır. Havayolu şirketlerinin yükü vatandaşın omuzlarına sessiz sedasız yüklenmiştir” dedi.