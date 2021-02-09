Salgına yönelik kısıtlamalar ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2021 sonuçları, ihracat iklimindeki bozulmaya işaret etti.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 06:00
Salgına yönelik kısıtlamalar ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırıyor
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Aralık ayında 50.5 seviyesinde gerçekleşen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 49.9’a geriledi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Covid-19 salgını ve yayılmayı önlemeye yönelik kısıtlamaların boyutu, dünya genelinde talep koşullarını belirleyen temel unsur olmaya devam ediyor. Avrupa’nın birçok bölgesinde katı önlemler uygulanıyor ve bu durum Türk imalatçıların söz konusu pazarlara ihracat yapma kabiliyetini sınırlandırıyor” diye konuştu.


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