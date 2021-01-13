Salgında en ön safta mücadele veren sağlıkçıların deneyimleri kitaplaştırıldı
Covid-19 kliniklerinde çalışan hekimler ve hemşirelerin, pandemi sırasında yaşadıkları ve bu süreçteki çok yönlü deneyimleri “Ateş ve İhanet” adlı kitapta toplandı.
Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ergur’un derlediği kitap, hem zorlu bir mücadelede yaşananları bütün çıplaklığıyla ortaya koyma girişimi hem sağlık çalışanlarına bir saygı ifadesi olarak hazırlandı.
Raskolnikov Kitap’tan çıkan kitapta yer alan iki araştırmadan, hekim ve hemşirelerle düzenlenen ilk araştırmanın ekibinde göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Göksel Altınışık Ergur, sosyoloji bölümü mezunu ve öğrencileri Cansu Çobanoğlu, Şadiye Nuhoğlu, Nurdila Eryıldız, Merve Şengül yer alırken hekim istifalarını ve emekliliklerini inceleyen ikinci araştırma için bu ekibe Dr. Nazlı Çetin ve Dr. Pınar Bostan katıldı.
Kitaba ilişkin açıklama yapan Prof. Ali Ergur, kitabın içerdiği iki araştırmanın bulgularının “Pandeminin hem bir katalizör hem bireyleri keskin tercihler yapmak zorunda bırakması nedeniyle turnusol kâğıdı işlevi gördüğünü” söyledi.
Ergur, şunları söyledi: “Mücadeleye katılan sağlık çalışanları arasında, zor bir savaş veriyor olmaktan kaynaklanan bir bütünleşme, dayanışma, ötekine gösterilen özen gözlemlenmiştir. Bu anlamda bir organizma gibi örgütlenen Covid kliniği çalışanları, aynı zamanda özel hayatlarından büyük oranda feragat etmişlerdir. İstifa eden hekimler, bu ağır maddi ve manevi yükün altında ezilip gücü tükenenler olmuştur. Pandeminin sağlık çalışanları üzerindeki önemli sonuçlarından biri, aile bireylerine, özellikle çocuklarına uzak durma zorunluluğudur. Bazen ayrı mekânlarda (oda, ev, semt, şehir) kalmak zorunda olan sağlık çalışanı ebeveyn ve çocukları, sarsıcı psikolojik deneyimler yaşamışlardır. Psikolojik sorunlar yaşayan ve destek almak zorunda kalan birçok kişi olduğu görülmüştür. Covid mücadelesi, toplumun her kesiminde yaptığı gibi, tıp alanında da keskin ayrışmalara, yeni bilgi ve pratiklerin, yeni normların oluşmasına neden olmuştur.”
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