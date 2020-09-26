Salgında ihmalkarlıkla suçlandı Victoria Sağlık Bakanı istifa etti
Avustralya'da, COVID-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı Victoria Sağlık Bakanı Jenny Mikakos görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Avustralya'da ikinci koronavirüs dalgasının yaşandığı Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalet Başbakanı Daniel Andrews'in salgında ihmalkarlık yapıldığına ilişkin eleştirilerinin ardından istifa ettiğini açıkladı. Andrews'in korona virüsle mücadelede sorumluluklarını yerine getirmediği şeklindeki açıklamalarının ardından istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla bildiren Mikakos, parlamentodaki görevinden de çekileceğini belirtti.
Yurtdışından gelen yolcuların 14 gün süreyle karantinada tutulduğu otellerdeki güvenlik ihmalkarlıkları sonucunda eyalette korona virüs vakalarında artış olmuş ve salgında ikinci dalga başlamıştı. Otel karantinasındaki ihmalkarlıkları araştıran soruşturma komisyonuna verdiği ifadede özür dileyen eyalet Başbakanı Andrews, ihmallerden sağlık bakanı ve üst düzey yetkililerin sorumlu olduğunu belirtmişti. Yapılan soruşturmada otel görevlilerinin karantinadakileri gizlice dışarı çıkardığı ve bahşiş için karantina kurallarını ihlal eden usulsüzlükler yaptığı tespit edilmişti.
VAKA SAYILARI AZALIYOR
Yeni tip korona virüsün yayılma hızının giderek yavaşladığı Avustralya'da son bir günde 16 yeni vaka kaydedilirken 1 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Victoria eyaletinde görülen can kaybının ardından ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 870'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 27 binin üstüne çıktı. Ülkede korona virüs vakasının ilk kez görüldüğü 25 Ocak'tan bu yana 782 kişinin yalnızca Victoria eyaletinde yaşamını yitirdiği, ülkenin en kalabalık eyaleti Yeni Güney Galler'de bu sayının 53 ile ikinci en yüksek can kaybı sayısı olduğu öğrenildi.
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