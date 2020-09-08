Salgında sağlıkçı kıyımı

08 Eylül 2020 Salı, 02:00

Oysa işten atma yasağı halen sürüyor. Ancak hükümetin İş Yasası’na eklediği “İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi” hallerinde iş sözleşmesi feshedilebiliyor. Taşeron firma işşiz kalanlardan küçük bir bölümünü Kayseri, Mersin, Isparta şehir hastaneleri ile Gaziantep’teki tıp merkezine kaydırabileceğini bildirdi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

TEŞEKKÜR BEKLERKEN

Fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminden 28 fizyoterapist, 14 tekniker, 8 yardımcı sağlık çalışanının teşekkür beklerken işinden olduğunu belirten Bulut, şu soruları yöneltti: “Adana Şehir Hastanesi’nde 50 fizyoterapistin sözleşmesinin feshedilmesinin gerekçesi nedir? Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla sözleşmesi feshedilen kaç sağlık emekçisi istihdam edilmiştir? İşten çıkarma yasağının olduğu bir dönemde sağlık emekçilerinin sözleşmesinin feshedilmesi hakkında herhangi bir işlem başlatılacak mıdır? ‘Hakları ödenmez’ dediğiniz sağlık emekçilerinin mağduriyetinin giderilmesi için bakanlık olarak herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?”