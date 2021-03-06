Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 28 bin 965'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 702 yurttaş yaşamını yitirdi, 11 bin 770 kişinin de testi pozitif çıktı. İlk günden bu yana salgın nedeniyle yaşamını yitirtenlerin sayısı 28 bin 965 oldu.
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