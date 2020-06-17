'Salgını bitirdik' söylemleri marta döndürebilir

17 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Ekonomik ve siyasi kaygılarla kısıtlamaların kaldırıldığına işaret eden Adıyaman, yeni adımların bilimsel veriler doğrultusunda atılması gerektiğini belirterek “Toplum sağlığı göz önüne alınmadı. Umarım 11 Mart’a dönmeyiz. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz, umarım dediklerimiz çıkmaz” diye konuştu.

ATEŞ ÖLÇEREK OLMAZ

Salgının devam ettiğini vurgulayan Adıyaman, “AVM’lere giren kabalabalık ateş ölçümü ile koruyamazsınız. Hastaların yüzde 80’i hastalığı semptomsuz geçiriyor. Hasta olanlarla olmayanlar içlidışlı” dedi.

Ara verilen duruşmaların dün yeniden başlamasının ardından adliye önünde oluşan uzun kuyruklara da dikkat çeken Adıyaman, “Kuyrukları gördük, maskeler çıkarılmış, fiziksel mesafe yok. Havaların ısınması, yasakların kalkması riskin geçtiği anlamına gelmiyor” dedi.

Adıyaman, “Hiçbir epidemiyolojik ve bilimsel veri olmadan tamamen ekonomik ve siyasi kaygılarla toplumu tekrar açarsanız, artan vakalarda da yurttaşları suçlamayazsınız. ‘Maske takılmıyor’, ‘Sosyal mesafeye uyulmuyor’ gibi söylemler yeterli değil. Fiziksel mesafeyi ortadan kaldırdınız, AVM’leri, kafeleri, lokantaları, parkları açtınız. İnsanlar dip dibe. Ayrıca, Sağlık Bakanı açıklamalarda ‘virüsü yendik, salgın kontrol altında, ikinci dalga beklekmiyoruz’ derse toplumdan ne bekliyorsunuz ki... Halk rehavete kapıldı. Bunca sağlık çalışanı hayatını kaybetti, kendilerini karantinaya almış insanlar var, kurallara uyan insanların emeği boşa gitti yazık değil mi” diye sordu.