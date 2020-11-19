Salgının faturası çocuklara kesildi

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Eğitimde, 16 Kasım’da başlayan ara tatilin bitmesinin ardından 4. aşamaya geçilmesi yani tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması beklenirken mart ayına dönüldü. Eğitimin, 4 Ocak’a kadar uzaktan devam edeceği açıklandı. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “normalleşme” sürecine işaret ederek erken açılmanın faturasının eğitime kesildiğini söyledi. Yıldırım, “Para mı yoksa eğitim ve sağlık mı dendiğinde para cevabı verildi. Rantçılar, para peşinde koşanlar; sağlığın da eğitimin de çökmesine sebebiyet verdi” tepkisini gösterdi.

KAYIP NESİL DAHA DA KAYIP

Yıldırım, 4.5 milyon öğrencinin tablet ihtiyacının hâlâ karşılanmadığını ve milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini vurgulayarak, “Bu çocuklar uzaktan eğitimi ne şekilde alacaklar? Bu nesildeki çocuklarımızın gelecekte, özellikle akademik ve mesleki boyutta kendilerinden önceki ve sonraki nesillerden oldukça geri kalacağı aşikar. Kayıp nesil sürecinin iyice artarak Türkiye’nin bekası diyebileceğimiz geleceğinde büyük olumsuzluklara sebebiyet verecek boyuta erişme riskini görüyoruz” dedi.

‘MEB DOĞRU BİLGİ VERMİYOR’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, okulların dışarıdan daha güvenli olduğu yönündeki açıklamasını anımsatan Yıldırım, “O zaman okullar neden kapanıyor? Diğer her yer 10.00-20.00 arasında açıkken, okulların kapatılmasının amacı nedir? O zaman belli ki MEB yalan bilgi veriyor. Okulların kapatılması; çok sayıda öğretmenin hayatını kaybettiğinin, MEB’in Covid nedeniyle hayatını kaybeden öğretmenlerin ve pozitif çıkan öğrenci sayısının tespiti ve bildirimi konusunda kamuoyuna şeffaf yaklaşmadığının açıkça itirafıdır” ifadelerini kullandı. Uzaktan eğitimin 4 Ocak’a kadar uzatıldığını ancak kasımda yüksek olan Covid-19 vaka sayının ocak ve şubatta düşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yıldırım, “Süre sonuna yaklaştıkça süre artırımına gidecekler. Bizim düşüncemiz, ocak ve şubat ayının uzaktan eğitimle geçileceği şeklinde. Mart ve nisan da uzaktan eğitimle geçilebilir” diye konuştu.