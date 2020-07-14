Salgının sanata etkileri tartışılıyor
'Ortanormal' isimli çevrimiçi seride konunun uzmanları pandemi sonrasını konuşacak.
Orta Format Dergisi çatısı altında geçen haftalarda “Ortanormal” isimli çevrimiçi bir konuşma serisi başladı. Seri, güncel sanat alanındaki güvencesizlik ve salgın dönemi sonrası alternatif örgütlülük yöntemleri/stratejilerine odaklanıyor. 10 haftaya yayılan bir konuşma serisinde sanatçı, sanat eleştirmeni, akademisyen, sanatın diğer alanlarındaki örgütler, sanat hukukçusu gibi paydaşlar çeşitli konuşmalar yapacak. Konuşmaların tamamı 17.00'da başlayacak.
Bu ayki konuşmalar şöyle: 14 Temmuz - Ebru Yetişkin ve Bager Akbay, 22 Temmuz - Fırat Arapoğlu, 28 Temmuz - Irmak Özer.
Detaylar ve tüm program için: www.facebook.com/ortaformat ve www.instagram.com/ortaformatdergi/
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