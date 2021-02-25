Salıcı: CHP'nin iktidar adımlarını konuşuyoruz

25 Şubat 2021 Perşembe, 16:05

CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erzincan, Tokat ve Yozgat’tan da gelen parti yöneticileriyle birlikte Sivas’ta bölge toplantısı düzenledi.

İktidar Yürüyüşü adı verilen toplantıda konuşan Oğuz Kaan Salıcı, Sivas’ın ve Sivas halkının Türkiye Cumhuriyeti için önemini dile getirdi ve “Sivas kentinin Kuvayi Milliye’ye, Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyet’in kuruluşuna, Atatürk İlkeleri’nin ortaya çıkışında ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihinde önemli katkısı var. Biz bugün bu bilinçle Sivas’tayız” dedi.

İktidarı eleştiren Salıcı, şunları söyledi:

“Türkiye’yi uzun zamandır yönetmeye çalışan savrulmuş bir iktidar var. İktidar artık yorgun, yönetemiyor. Özellikle son dönemlerde yapmış olduğu uygulamalar iktidarın savrulduğunu çok net gösteriyor. 2002 yılında ilk iktidara geldiğinde ‘Bu ülkede yoksulluk var, biz bunu ortadan kaldıracağız’ diyen AKP, 19 yılın sonunda bu toplumu yoksulluğa mahkum etti. Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik durum, 2002 yılından çok daha kötü durumda. Türkiye'de yoksullaşma ve açlık çok ileri noktaya vardı fakat maalesef iktidar bu gerçeklerden uzak.

“YASAKLAR VAR DİYEN AKP, YASAK OLMAYAN HİÇBİR ŞEY BIRAKMADI”

‘Bu ülkede yasaklar var’ diyen AKP, 19 yılın sonunda neredeyse bu topraklarda yasak olmayan hiçbir şey bırakmadı. Aydınlar, siyasetçiler bir yana vatandaşlarımız bile günlük hayatında yasaklarla boğuşmak durumunda bırakıldı. AKP’nin son geldiği noktada artık MHP'nin vesayeti altına girmiş bir iktidar var. Bir şey söylemeden önce 'MHP acaba nasıl tepki gösterir' diye düşünmek zorunda. MHP'nin onay vermediği bir şeyin üzerine ısrar edemeyecek durumda. Böyle bir ortamda, Türkiye'yi 2002'de ilk gelmiş oldukları yıllardaki hedeflerine doğru götürme imkanları, uzun zamandır ortadan kalktı.”

“CHP GELECEĞİN İKTİDARINI KONUŞUYOR”

Türkiye'nin bulunduğu durumdan çıkışının mümkün olduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

"Biz sahadayız, peki AKP'lileri, milletvekillerini sahada görüyor musunuz? MHP'liler ne yapıyor, onlar da yok. Vatandaşın sokakta gerçekte neler yaşadığını bir görsünler, çarşıya, pazara bir gitsinler. 31 Mart seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesinin CHP'ye geçmesiyle tarihi bir başarıya imza attık. Bu toplantılarda önümüzdeki sürecin, CHP'nin iktidar adımlarını konuşuyoruz. Ortada bir seçim yok, CHP'liler sahada, CHP'liler geleceğin iktidarını konuşuyor, CHP'liler iktidar yürüyüşü başlatmış durumda. O seçim geldiğinde bugün vermiş olduğumuz bu emeklerin hepsinin karşılığını alacağımıza inanıyorum.”