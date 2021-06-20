Salih Günçal, yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu

20 Haziran 2021 Pazar, 02:00

İstanbul’da yaşayan Salih Günçal (45) kalbindeki aritmi nedeniyle beyne pıhtı atması sonucu felç oldu ve yatağa bağımlı hale geldi. Günçal’ın ailesi araştırmaları sonucu fizik tedavi ve rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Engin Çakar’a ulaştı. 77 gün süren yoğun bir fizik tedavi programının ardından Günçal, yatağa bağımlı geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu.

Aile şirketinde çalışan 2 çocuk babası Günçal’ın stresli bir iş yaşamı vardı. Kalbinde ritim bozukluğu bulunuyordu ve düzenli ilaç kullanıyordu. Kalbindeki aritmi nedeniyle daha önce de baygınlıklar geçirmişti ve bu sebeple birçok kere doktora gitti. Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle doktor kontrollerini aksattı ve düzenli olarak kullanması gereken ilaçlarını kullanmadı.

HAREKET EDEMİYORDU

İşte yalnız olduğu bir gün bayılan Günçal, 1 saat kadar sonra ağabeyi tarafından bulundu. Hareket edemiyordu ama bilinci açıktı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucu beyne pıhtı attığı anlaşıldı, ilaçla müdahale edildi ve tedaviye başlandı. Günçal, 3 hafta süren tedavisinden sonra İstanbul Şişli’deki özel bir hastaneye yatırıldı ve tedavisine burada yatarak devam edildi. İlk günlerde yürüyemiyor ve sol tarafını hiç hareket ettiremiyordu. Prof. Dr. Engin Çakar’ın bölüm başkanı olduğu inme ve beyin hasarı hastalıkları sonrasında uzman nörorehabilitasyon ekibi Günçal için en uygun robotik ve fizik tedavi programlarını geldiği günden itibaren uygulamaya başladı ve ilk gün sol ayağını hareket ettirebildi. Yoğun bir fizik tedavi ve robotik rehabilitasyon sürecinin ardından Salih Günçal ailesinin de büyük desteğiyle 2.5 ayın sonunda yürüyerek taburcu oldu.

BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT

Prof. Dr. Engin Çakar ise şunları söyledi: “Atriyal fibrilasyon yani kalpte ritim bozukluğu genelde yaşlılarda görülmesine rağmen 40’lı yaşlarda da görülebilen bir hastalıktır. Hastamız bize geldiğinde yatağa bağımlıydı, kas gücü, koordinasyon, yürüme, kuvvet, el-kol kullanımı ile ilgili fonksiyonları bozuktu. Yoğun ve azim gerektiren bir fizik tedavi rehabilitasyonunun ardından yatarak geldiği hastanemizden yürüyerek taburcu oldu. 30-45 yaş aralığında görülen, geçmeyen baş dönmesi boyun ağrısı kişinin kendini iyi hissetmemesi durumunda nöroloji bölümüne ve nörorehabilitasyon yapan bir fizik tedavi merkezine beraber başvurulması gerekmektedir. Bu şikâyetlerle gelen hastaların akciğer ve kalp tetkiklerinin de detaylıca mutlaka yapılması gereklidir. Yapılan incelemelerin ardından beyni ilgilendiren bir sağlık sorununun olabileceği saptanabilmektedir.”