Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı
Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan'ın iyileşme süreci de oldukça iyi gidiyor. Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Salih Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.
Süper Lig'in 40'ıncı haftasını bay geçecek olan Alanyaspor'da, Salih Uçan'ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.
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