SALON Edebiyat, Fransız yazarı ağırlayacak

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

Yazar Yiğit Bener bu kez “Pusula” ve “Mıntıka” kitaplarının yazarı Mathias Énard ile Pusula kitabının çevirmeni Ebru Erbaş’ı konuk edecek. Énard’ın “Pusula” romanı çevirisi ile 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne değer görülen Ebru Erbaş ise “mesleğinin sihrini” açıklayacak.

Zoom sitesi üzerinde düzenlenen SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden (www.ifturquie.org) etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.