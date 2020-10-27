SALON Edebiyat, Fransız yazarı ağırlayacak

Institut français Türkiye’nin çevrimiçi edebiyat konferansı serisi SALON Edebiyat’ın 7. konferansı yarın saat 19.00’da düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2020 Salı, 02:00
SALON Edebiyat, Fransız yazarı ağırlayacak
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Yazar Yiğit Bener bu kez “Pusula” ve “Mıntıka” kitaplarının yazarı Mathias Énard ile Pusula kitabının çevirmeni Ebru Erbaş’ı konuk edecek. Énard’ın “Pusula” romanı çevirisi ile 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü’ne değer görülen Ebru Erbaş ise “mesleğinin sihrini” açıklayacak.

Zoom sitesi üzerinde düzenlenen SALON Edebiyat konferanslarına katılım ücretsiz, konferansı izlemek için Institut français Türkiye’nin web sitesinden (www.ifturquie.org) etkinliğe kayıt olmak gerekiyor.


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