Salona gidemiyorsunuz diye sinema evinize geliyor

05 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgını, tüm dünyada sinemaları ve film sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Salgınla birlikte ilk önce kapılarını kapatan sinemalar oldu. İlk dalganın yavaşlamasıyla birlikte açılsalar da insanlar film seyretmek için salonlara gitmeyi tercih etmedi. Bu nedenle neredeyse büyük prodüksiyonlu bütün filmler ertelendi. Yapım/dağıtım şirketleri 2020’yi es geçip 2021 ve daha sonrası için planlamalarını yapmaya başladı.

Sinema salonları bu sorunları yaşarken dijital platformlar üyelerini artırdı. Sonuçta insanlar film izlemekten vazgeçecek değildi. Dijital film ve dizi platformları yatırımlarını da yükselterek bu süreçten en kârlı biçimde çıkmaya çalıştı. Son olarak henüz Türkiye’de yayın yapmayan ABD’li HBO yapım şirketinin dijital platformu HBO Max, sinemaseverlerin merakla beklediği “Matrix 4”, “Dune”, “The Suice Squad”, “Wonder Woman 84” gibi filmleri 2021’de sinemalarla aynı anda kendi platformunda yayımlayacağını duyurdu. Bu, sinema salonları için kötü bir haber. Zaten dijital platformların sinema salonlarına etkisi hâlâ tartışılan bir konu.

Türkiye’de ise son sinema yasasıyla birlikte artan (ya da) azalmayan bilet fiyatları sinemaya giden izleyici sayısının düşmesine yol açtı. Dünyada insanlar belki kültür sanata ayıracak maddi imkânlara sahip, ancak Türkiye’de ilk ve doğal olarak “yüksek fiyatlı” sinema salonlarına gitmekten vazgeçiliyor. Bunun yerine aylık 8 TL’den 20 TL’ye kadar ücret ödenerek yüzlerce filme ve ekstra olarak da onlarca kaliteli diziye, belgesele dijital platformlar aracılığıyla ulaşılabiliyor. Üstelik televizyonunuzda, bilgisayarınızda, tablet ya da telefonunuzda izleme şansına da sahipsiniz. İnternetiniz varken indirdiğiniz filmi/diziyi, internet bağlantınız olmadığında da (çevrimdışı) izlemek mümkün. Çoğu insanın “yasal” olmasa da bu platformlardaki hesaplarını ailesi ya da arkadaşlarıyla paylaştığı da bir gerçek. Sonuç olarak gelecek sene de dijital platformlar rüzgârı arkalarına almaya devam edecek.

BİZDE EN POPÜLER OLANLAR

Türkiye’de yayın yapan ve içerikleri her geçen gün insanların ilgisini daha fazla çeken dijital platformları evde kalma ve ekrana daha fazla bakma durumunda olduğumuz günler için size alternatif sunmak üzere derledik.

Dijital platformlara tüm dünyada en çok bilinen ve üyesi olan Netflix ile başlayalım. Netflix’in üyelik ücretleri 17.99 TL ile 41.99 TL arasında değişiyor. Birkaç kişiyle birlikte hesabınızı paylaşma imkânı da sağlıyor. Kredi kartınızı girerek üye olmanız gerekiyor. İstediğiniz zaman iki tıkla üyeliğinizi iptal edebiliyorsunuz. Netflix’in film listesinde klasik filmlerden “Baba” serisinden “Geleceğe Dönüş”e, “Esaretin Bedeli” gibi fimlere ulaşmak mümkün. Son senelerin Oscarlı filmleri “Green Book”, “Zincirsiz”, “Kazanma Sanatı” gibi filmler de var. Sayısız filmin yanı sıra son günlerin ilgi gören dizisi “The Queen’s Gambit”ten “Vikingler”e, “After Life” ve “The Crown” gibi diziler de izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Netflix son yıllarda Türkiye’deki yatırımlarını da artırdı. Örneğin, sene başında salonlarda vizyona girmesi planlanan ama salgın nedeniyle ertelenen Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filmi, dün Netflix’te yayımlandı. Netflix’in Türkiye’deki orijinal yapımlarının sayısı da artıyor. “Atiye” geçen senelerde ilgi çekmişti. Ancak geçen aydan itibaren “Bir Başkadır” dizisi sansasyon yarattı. Önümüzdeki günlerde ise Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” dizisi, Yılmaz Erdoğan’ın “Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü” filmi, Tolga Karaçelik’in başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı “Bir Denizaltı Hikâyesi” dizisi, Taylan Biraderler’in “Azizler” filmi gibi içerikleri göreceğiz. Yani televizyonlardaki dizilere ciddi bir rakip çıkacak.



- MUBI: Biraz daha “sinefillere” hitap eden MUBI’de çeşitli sinema akımlarının, ülkelerin ya da yönetmenlerin filmlerini izleme şansı bulunuyor. Örneğin şu an Nuri Bilge Ceylan’ın bütün filmleri MUBI’de yayımlanıyor. Reha Erdem’in “Korkuyorum Anne” filmi de örnek gösterilebilir. Ayrıca gelmiş geçmiş en efsane yönetmenlerin filmlerini de MUBI’de izleyebiliyorsunuz: Jean-Luc Godard, Agnes Varda, Robert Bresson, Federico Fellini, Ingmar Bergman... MUBI’ye de diğer dijital platformlardaki gibi kredi kartınızı girerek üye olabiliyorsunuz. 7 gün ücretsiz deneme süreniz var. Aylık ücret 25 TL iken bir yıllık üyelik almak isterseniz yüzde 38 ucuza (191 TL) üye olabiliyorsunuz.



- BluTV: Bu hafta sonuna özel olarak, BluTV’deki tüm özel yapımları, yabancı dizi ve filmleri izlemek ücretsiz diyerek başlayalım. Özel yapımlara örnek olarak Nejat İşler’in yeni dizisi “Saygı”yı, yönetmen Emin Alper’in başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen’in yer aldığı, ilgi gören “Alef” dizisini gösterebiliriz. Yabancı diziler arasında ise meşhur “Taht Oyunları”, yanı sıra “Westworld” ve “Euphoria”yı izlemek mümkün. BluTV’nin aylık ücreti 22.90 TL. Aboneliğinizi kredi/banka kartı bilgilerinizi sisteme girerek başlatabiliyorsunuz.

- Amazon Prime: Dünyada 19 ülkede 150 milyon abonesi olan Amazon Prime, Türkiye’ye geleli çok kısa bir süre oluyor. Kendi tanımlarıyla “alışveriş ve eğlence ayrıcalıklarını tek çatı altında” buluşturuyorlar. Ücreti ise sadece 7.90 TL. Prime’ın video servisinde “Tom Clancy’s Jack Ryan”, “Good Omens”, “Modern Love” ve “The Marvelous Mrs. Maisel”i de içeren Amazon’un orijinal TV içeriklerine ulaşabiliyorsunuz. Yanı sıra geniş bir film yelpazesi var, Netflix’te olduğu gibi yüzlerce filme ulaşabiliyorsunuz.



- PuhuTV: Ücretsiz üye olabileceğiniz bir dijital platform PuhuTV. İçeriği önceki saydıklarımız kadar geniş olmasa da kaliteli dizileriyle dikkat çekiyor. Örneğin Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy ödülü getiren “Şahsiyet” dizisi ve “Fi”, “Jet Sosyete” gibi dizileri izlemek mümkün. Türk ve yabancı filmler de PuhuTV’nin listesinde bulunuyor.

4 Bein Connect, Vodafone TV ve Turkcell TV de üyelerine çeşitli dizi ve filmleri izleme imkânı sunan platformlar arasında yer alıyor.